Erstmals über 10 Milliarden Euro Bilanzsumme

WETZLAR/GIESSEN - Wetzlar/Gießen (red). Die Volksbank Mittelhessen beendet auch das Geschäftsjahr 2021 mit einem mehr als soliden Ergebnis: Zum Jahresende steigt die Bilanz von 9,2 Mrd. Euro auf 10,1 Mrd. Euro, wie das Geldinstitut mitteilt. Das entspricht einem überdurchschnittlichen Wachstum von 10,5 Prozent.

Die Bilanz der Volksbank Mittelhessen erreicht erstmals in ihrer Geschichte eine zweistellige Milliardensumme. Getragen wird die Genossenschaft in ihrer positiven und nachhaltigen Entwicklung von 200 660 Mitgliedern, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

"Im vergangenen Jahr schien endlich Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Der konjunkturelle Dip war aufgeholt, wenn auch weniger schwungvoll als erhofft. Doch die Pandemie kehrte zurück und das mit voller Wucht. Gleichzeitig setzten zunehmender Rohstoffmangel und Lieferengpässe die Unternehmen unter Druck", resümiert Vorstandssprecher Peter Hanker. "Doch auch wenn die Unsicherheit für Unternehmen wie Privatleute nach wie vor groß sind, dürfen sie sich auf ihre Volksbank Mittelhessen als starken Partner verlassen."

Auf der Passivseite der Bilanz verzeichnet die Volksbank Mittelhessen laut eigenen Angaben einen Anstieg der Kundeneinlagen von 7,3 Milliarde Euro auf 8,2 Milliarden Euro. Nach wie vor seien die Anleger zurückhaltend bei privaten Anschaffungen oder im Konsum. Liquidität wird dauerhaft zinslos geparkt, die Sparquote bleibt hoch. Was viele Anleger dabei nicht bedenken würden, ist der enorme Kaufkraftverlust infolge einer Rekordinflation. Die Volksbank Mittelhessen empfehle ihren Kundinnen und Kunden daher intelligente Anlagealternativen gerade aus dem Bereich der Wertpapiere und Fonds. Das Kundendepotvolumen ist im Geschäftsjahr 2021 von 879 Millionen Euro auf 1,052 Milliarden Euro angestiegen.

Befürchtete Pleitewelle

ist ausgeblieben

Die deutsche Wirtschaft und auch die Unternehmen in Mittelhessen haben Corona bislang erstaunlich gut gemeistert, so die Einschätzung der Volksbank. Die anfangs befürchtete Pleitewelle ist ausgeblieben.

Das Kreditvolumen ist im Geschäftsjahr kräftig von 5,7 Milliarden Euro um 629 Mio. Euro beziehungsweise 11,1 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro gewachsen, geht aus dem Geschäftsbericht hervor - die logische Folge von mehr als 1,7 Milliarden Euro Neukrediten im Jahresverlauf. Im gleichen Zeitraum wurden bestehende Kredite mit einer Milliarde Euro getilgt. Das Kreditvolumen im Privatkundensegment hat einen Anteil von 37,5 Prozent, das Firmenkundensegment einen Anteil von 62,5 Prozent.

Trotz der ungünstigen Zinslage am Markt betrug das Zinsergebnis im Jahr 2021 insgesamt 139 Millionen Euro (2020: 126 Millionen Euro). Der Ergebnisbeitrag aus Provisionen konnte im Berichtsjahr um eine Million Euro auf 59 Millionen Euro verbessert werden.

Auf der Kostenseite summierten sich die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen auf 116 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Kosten um drei Millionen Euro gesenkt werden. Die Cost-Income-Ratio als wichtigste Kennzahl wirtschaftlicher Effizienz bewegte sich bei 61,2 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2021 gab es eine Bewertungsänderung bei der Berechnung von Pauschalwertberichtigungen für das Bewertungsergebnis Kredit in Höhe von minus 11,7 Millionen Euro, aufgrund dessen das gesamte Bewertungsergebnis in der Summe bei -11,4 Millionen Euro liegt. Ohne diese Bewertungsänderung hätte die Volksbank Mittelhessen ein Bewertungsergebnis von plus 0,3 Mio. Euro erzielt. In Zusammenarbeit mit der Volksbank Mittelhessen haben die mittelhessischen Unternehmen die bereits zwei Jahre andauernde Krise hervorragend gemeistert, betont Hanker.

1,2 Millionen Euro an Vereine und Initiativen

Laut der vorläufigen Zahlen erreicht die Volksbank Mittelhessen im Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nach Bewertung in Höhe von 66 Millionen Euro, nach 58 Millionen Euro im Jahr zuvor.

"Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Mittelhessen werden der Vertreterversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von erneut 5,5 Prozent vorschlagen, um die Mitglieder von der positiven Geschäftsentwicklung direkt teilhaben zu lassen", heißt es in einer Presseerklärung des Kredithauses. Zudem habe die Voba 2021 Fördermittel von rund 1,2 Millionen Euro an heimische Vereine und soziale Initiativen vergeben.

Coronabedingt wurden die traditionell im Januar startenden Mitgliederversammlungen abgesagt. Der VolksbankTalk in Gießen, Wetzlar, Marburg und Friedberg bleibt bis auf Weiteres terminiert. Angemeldete Mitglieder und Gäste werden über Änderungen informiert. Aktuelle Informationen sind auf www.volksbank-events.de zu finden.