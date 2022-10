Erstsemester in Wetzlar: Leinen los für "MS Studium Plus"

Wieder in Präsenz: Das Studium-Plus-Team mit Uwe Hainbach (2.v.r.) und Jens Minnert (r.) begrüßen die Erstsemester in der Wetzlarer Stadthalle. Foto: Studium Plus

WETZLAR - Eine Gelegenheit, sich kennenzulernen und gleich ins Gespräch zu kommen: Nachdem die Erstsemesterbegrüßung von Studium Plus im vergangenen Jahr pandemiebedingt noch teils in Präsenz, teils digital stattfinden musste, sind nun alle 456 neuen Studenten persönlich in der Wetzlarer Stadthalle und an den sechs Außenstellen in Mittel- und Nordhessen begrüßt worden.

294 von ihnen nehmen ihr Studium am Standort Wetzlar auf, 162 verteilen sich auf die Außenstellen. Damit sind bei Studium Plus 1822 Studenten immatrikuliert.

"Dass so viele neue Studierende bei uns starten, ist eine richtig gute Nachricht in einer schwierigen Zeit", freute sich Professor Jens Minnert, der Leitende Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH). Für die sieben Semester, die das Bachelorstudium dauert, fand er das Bild einer gemeinsamen Schiffsreise.

STUDIUM PLUS Studium Plus ist das duale Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen und des Competence Centers Duale Hochschulstudien. Das Programm umfasst ein vollwertiges Bachelor- oder Master-Studium an Hessens größter Hochschule für angewandte Wissenschaften kombiniert mit PraxiserfahrungInformationen: www.studiumplus.de.

"Wir haben hier an Bord ein Team, das dafür sorgt, dass die Fahrt gut gelingt und Sie Ihr Ziel erreichen." Professor Jens Minnert, Leitender Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH)

Er hieß die Studienanfänger willkommen auf der "MS Studium Plus": "Wir haben hier an Bord ein Team, das dafür sorgt, dass die Fahrt gut gelingt und Sie Ihr Ziel erreichen", versprach er. Und damit es auf dem Schiff nicht langweilig wird, gebe es die "Landausflüge", also die Praxisphasen in den Partnerunternehmen.

Im Namen dieser rund 1000 Unternehmen begrüßte Uwe Hainbach die Erstsemester. Er ist Vorstandsvorsitzender des Competence Centers Duale Hochschulstudien - Studium Plus (CCD), in dem die Partnerunternehmen organisiert sind. "Ein Studium ist wie ein Hürdenlauf, und Sie haben die erste Hürde schon genommen: Sie haben ein Unternehmen davon überzeugt, in Sie zu investieren", sagte er. "Massenvorlesungen werden Sie bei uns nicht erleben, sondern die Erfahrung von Gemeinschaft und die Problemlösung im Team. Das ist eine sehr gute Vorbereitung auf die Arbeit in den Unternehmen."

Nach dem Studium die regionale Wirtschaft stärken

Per Videobotschaft begrüßte Professor Matthias Willems, der Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), die Erstsemester: "Mit der THM und den Unternehmen haben Sie zwei starke Partner an Ihrer Seite."

Landrat Wolfgang Schuster und Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (beide SPD) appellierten an die "Erstis", auch nach dem Studium in der Region zu bleiben und die regionale Wirtschaft zu unterstützen.

Wie ernst bei Studium Plus die Meinung der Studenten genommen wird, machte Professor Gerd Manthei deutlich: Er stellte das Qualitätsmanagement vor, in dessen Rahmen die Studenten immer wieder aufgefordert werden, unter anderem Lehre und Ausstattung zu bewerten. "Diese Evaluation hat bei uns einen hohen Stellenwert und ist wichtig für die Verbesserung der Lehre", sagte er. Einen ersten Fragebogen konnten die Erstsemester schon während der Begrüßung direkt per QR-Code laden und ausfüllen.