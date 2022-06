Erweiterung des Wetzlarer BTZ genießt oberste Priorität

Die Kammer Wiesbaden ist eine von dreien in Hessen und Dachorganisation für 26 800 Handwerksbetriebe unterschiedlichster Gewerke mit insgesamt 124 300 Beschäftigten in den Landkreisen Gießen, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Vogelsberg, Wetterau, Main-Kinzig, Rheingau-Taunus sowie Wiesbaden, die in Summe einen Netto-Umsatz von knapp 14 Milliarden Euro im Jahr erwirtschaften.

Die Kammer beschäftigt 165 Mitarbeiter, die sich in der Zentrale in Wiesbaden sowie in drei Berufs- und Technologiezentren (zwei in Wiesbaden, eines in Wetzlar einschließlich der dortigen Geschäftsstelle für Mittelhessen), für die Belange des Handwerks engagieren sowie im Bereich der Aus- und Fortbildung aktiv sind.

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Wiesbaden ist deren "Parlament"Hier werden die Entscheidungen getroffen, die aus der Sicht des Handwerks wichtigen Weichen für die Zukunft gestellt.