Es bleibt nicht bei einer Geldspende

Spendenübergabe nach Corona-Vorschriften (v. l.): Wolfgang Bunk, Philipp Feth, Carmen Storbakken, Petra Gießler, Monika Stumpf, Annette Lepper und Katharina Moisiadis. (Foto: Haus Emmaus)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - (red). Große Freude herrschte bei der Hospiz Mittelhessen gGmbH im Haus Emmaus auf dem Spilburg-Gelände: Philipp Feth, Präsident des Lions-Clubs Wetzlar-Solms, und sein Nachfolger Wolfgang Bunk waren für eine Spende zu Gast und brachten weit mehr mit als gedacht.

„Bei unserem Weihnachtsessen hatte ich die Idee für eine Spontanverlosung kleiner Gutscheine, bei der 700 Euro für gute Zwecke zusammen kamen“, erläuterte Feth. Weitere 411 Euro gab es beim Clubabend im Februar. Die insgesamt 1111 Euro sind bestimmt für Charly & Lotte, die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche.

Im Gespräch mit Lions-Mitglied Markus Wack war Hospiz-Geschäftsführerin Monika Stumpf am Vortag auf den akuten Notstand an Mund-Nasen-Schutzmasken zu sprechen gekommen. „Im Moment kann keiner unserer Geschäftspartner uns die dringend benötigten Masken liefern und die zugeteilte Ration vom Lahn-Dill-Kreis mit 50 Masken reicht bei 40 Mitarbeitern nicht weit“, so Stumpf. So hatte Arbeitsmediziner Dr. Bunk aus seinem Bestand spontan 500 europäische P1 und P2-Masken im Wert von 800 bis 900 Euro mitgebracht.

Bei der Vorstellung der Arbeit von Charly&Lotte durch Petra Gießler, Leiterin der Trauerbegleitung, gab es dann einen weiteren Glücksfall für das Hospiz. „Kontakt und Beratung sind nur telefonisch möglich und die Begleitung von Einzelpersonen geht unter Beachtung der Vorschriften nur im Freien“, erläuterte Gießler.

Spontan Bildschirme für Videokonferenz zugesagt

Bei 35 bis 40 Familien aus ganz Mittelhessen, die normal ständig in der Begleitung sind, entsteht natürlich ein großes Loch. „Die jungen Leute haben mich gefragt, ob wir nicht wenigstens in einer Art Video-Konferenz arbeiten können“, so Gießler. „Leider sind unsere Geräte dafür zu alt und verfügen nicht über die notwendige Technik“, bedauerte Stumpf. „Da helfen wir doch gerne – Sie bekommen von uns entsprechende Bildschirme“, entschied Philipp Feth spontan und setzte der Spendenübergabe noch ein besonderes Highlight auf.