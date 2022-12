Ethik als Fundament einer funktionierenden Wirtschaft

Jetzt teilen:

WETZLAR - "Ethisches Handeln ist das Fundament einer erfolgreich funktionierenden Wirtschaft, eines Unternehmens und einer Einzelperson", sagte Norbert Müller beim Unternehmergespräch im Rahmen des für die Studierenden verpflichtenden Moduls "Betriebsethik" von Studium-Plus. Es fand nun erstmals online statt. Norbert Müller, teilte die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) mit, sei Studium-Plus eng verbunden: Er war von 2012 bis 2020 Vorstandsvorsitzender des Competence-Centers Duale Hochschulstudien (CCD) mit seinen etwa 1000 Partnerunternehmen. Und er hat als Vorsitzender der Geschäftsführung von Rittal erfahren, welche Rolle ethisches Handeln im Unternehmen spielt.

Entscheidende Begriffe seien dabei Verlässlichkeit, Wahrheit und Klarheit. Soziale Verantwortung müsse nach außen und innen gleichermaßen gelebt werden, betonte Müller; sei es beim Thema Chancengleichheit im Unternehmen oder beim Verhalten gegenüber Lieferanten. Ein wichtiger Begriff sei auch die Nachhaltigkeit: "Man muss sich im Unternehmen immer fragen, ob Maßnahmen und Aktionen zukunftsgerichtet sind, bei der Energieeffizienz ebenso wie beim Risikomanagement."

Führungskräfte müssen die Werte vorleben

Eine nach ethischen Prinzipien ausgerichtete Unternehmenskultur sei offen, transparent und vertrauensvoll. Zugleich müssten alle Mitarbeiter die Ziele kennen und sich als Person gesehen und anerkannt fühlen. "Oft stimmt das, was nach außen gezeigt wird, nicht mit dem überein, was im Unternehmen gelebt wird", sagte Müller, der heute geschäftsführender Inhaber des Consulting Unternehmens Advacon in Aßlar und Mitglied in verschiedenen Beiräten und Aufsichtsräten ist.

"Für die Unternehmenskultur ist ausschließlich die Führung verantwortlich", betonte er. Als Führungskraft müsse man Werte vorleben. Man dürfe sich nicht in seinem Büro verstecken, sondern solle auf die Mitarbeiter zugehen, damit diese sich nicht als Befehlsempfänger fühlen, sondern als jemand, der gebraucht wird.

Nach dem Vortrag beantwortete Müller Fragen der mehr als 130 Teilnehmer und nannte seinen christlichen Glauben als Quelle seiner persönlichen ethischen Werte. Den Studierenden riet er "Seien Sie ehrlich, seien Sie authentisch und interessieren Sie sich für andere Menschen."