Etwas mitnehmen aus der Krise

Ein auch bei der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg mittlerweile gewohntes Bild: Lena Graubner (l.) und Lea Böhm nähen in der Tagesförderstätte der Werkstatt Florentine in Braunfels Mund-Nase-Schutzmasken. Foto: Lebenshilfe / Markus Becker

WETZLAR/Weilburg. Ganz so wie vorher wird es wohl nie wieder nach Corona. Das ist vielerorts zu hören bei den ersten Schritten in Richtung "verantwortungsvoller Normalität", und es schwingt immer etwas Trübsal mit, etwas Bedauern. Dass es das nicht unbedingt muss, zeigt die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg. "Bei uns ist ganz viel Spontanität entstanden", sagt Thomas Bauer, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe.

Seit dem 23. März sind alle Werkstätten zwischen Wetzlar und Weilburg geschlossen. Hunderte Menschen mit Betreuungsbedarf sind eines großen Teils ihres sozialen Lebens beraubt, vielfach auch ihrer Tagesstruktur. Nicht alle von ihnen sind in der Lage, diesen Verlust selbstständig zu kompensieren. Also muss die Lebenshilfe selbst aktiv werden - insbesondere in den Wohngruppen. Denn die werden ähnlich wie Alten- und Pflegeheime behandelt. Kontakt mit der Außenwelt kann es kaum geben, seit Montag zumindest wieder ein wenig. Dringend nötig ist also: Abwechslung. "Wir erleben hier eine tolle Resonanz der Kolleginnen und Kollegen und viel Motivation", sagt Bauer. Gemeinsame Spaziergänge - als "Hausstand" auch bislang erlaubt -, Spiele und Basteleien, Sport, viel Miteinander im Hause, auch kleinere Tätigkeiten aus dem Arbeitsleben in der Werkstatt: All das findet in den Wohngruppen statt.

Möglich ist dies, weil viele Angestellte der Werkstätten ihren Arbeitsplatz gewechselt haben und in der Betreuung in den Wohngruppen arbeiten. Auch, weil es dank Zusagen der Träger derzeit keine Kurzarbeit geben muss. Zugleich ist in den Werkstätten nicht gänzlich Ruhe eingekehrt: "Wir bieten an allen Standorten eine Notbetreuung an", sagt Bauer. Analog zu den Vorgaben für Schulen und Kitas. Dass auch die Lebenshilfe-Kita in Wetzlar zur Notbetreuung geöffnet ist: eine Selbstverständlichkeit. In der Frühförderung gibt es derweil Lernangebote auf digitalem Wege.

Ein kleines Stückchen

schafft Teilhabe

Ohnehin: Telefon und Video haben sich zum neuen "Treffpunkt" entwickelt. "Wir können so weiter nah an den Menschen sein, ohne dass wir ihnen zu nahe kommen müssen", sagt Bauer. Und Nähe brauchen die Menschen. Denn auch in der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg ist die Entwicklung in Dillenburg nicht unbeobachtet geblieben: Dort waren zehn Menschen mit Behinderungen und 16 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Drei Betreute sind gestorben. "Wir stehen in engem Austausch und haben schnell von den Erfahrungen lernen können", sagt Bauer.

Der Schutz der Bewohner habe höchste Priorität, also seien Vorsichtsmaßnahmen nochmals erhöht worden. Mit Erfolg: "Wir haben meiner Kenntnis nach nur einen Fall einer Corona-Erkrankung", sagt Bauer - und der Betroffene lebe nicht in einer Wohngruppe, sondern privat.

Damit diese Bilanz so bleibt, muss sich auch die Lebenshilfe auf eine - wie auch immer geartete - "Normalisierung" einstellen. Viele der betreuten Menschen gehören zur Corona-Risikogruppe. "Wir möchten aber auch niemanden nur wegen seiner Behinderung von vornherein ausschließen", sagt Bauer. Wenn die Werkstätten wieder öffnen dürfen, er geht davon binnen Monatsfrist aus, dürfe zur Arbeit kommen, wer das auch wünsche. "Natürlich müssen wir aber auch weiter eine Betreuung in den Wohngruppen anbieten", sagt Bauer.

Wichtig sei, und das geschehe auch jetzt schon, alle Betreuten für Hygienemaßnahmen und Sicherheitsabstände, Nies- und Hustenetikette zu sensibilisieren. Schutzausrüstung wurde und wird angeschafft. "Und wir müssen die Möglichkeit schaffen, gegebenenfalls Erkrankte in Zimmern zu isolieren"; sagt Bauer. Denn dass es bei Lockerungen irgendwann zu einer Infektion in einer Gruppe kommt, davon geht er fest aus. Gerade auch, weil viele Menschen mit Behinderung am ganz alltäglichen Leben teilnehmen, selbstständig einkaufen etwa.

Nicht nur, aber auch für die nähen Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe derzeit fleißig Masken. "Wir ermöglichen unseren Menschen mit Behinderung so weiterhin Teilhabe am gesellschaftlichen Leben", sagt Thomas Bauer und trifft eine Feststellung: Durch die Maskenpflicht merkten viele Menschen erstmals, was Teilhabe wirklich bedeute - und wie ein eigentlich kleines Utensil solch einen bedeutenden Wert schaffen könne.