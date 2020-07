Eventwerkstatt entzündet ein "Sommerfeuer"

Norman Keil sorgt im Biergarten der Eventwerkstatt für entspannte Atmosphäre. Foto: Heike Pöllmitz

WETZLAR (hpz). Die Eventwerkstatt im Wetzlarer Dillfeld hat am Sonntagabend ein ganz neues Format vorgestellt: Mit der Reihe "Sommerfeuer" gibt es jetzt jeden Sonntag ab 18 Uhr Unplugged-Konzerte unter freiem Himmel im Biergarten.

Beim Auftakt war der Besuch zwar noch verhalten, doch die Stimmung in der familiären Atmosphäre war bestens. "Schön, dass ihr da seid und euch getraut habt, das erste Konzert seit Monaten zu besuchen", begrüßte Norman Keil, mittelhessischer Singer/Songwriter, sein Publikum.

Jeder findet ein

passendes Plätzchen

Die Zuhörer machten von Anfang an mit, wenn auch die ganz normale und doch ungewohnte Situation erst mal noch vorsichtig genossen wurde. Keil ging mit gefühlvollen Liedern auf seine Zuhörer ein und konnte sich über viel Applaus freuen. Mit seinem Lied "Kleinfeindaheim" beschrieb der Künstler zum Start perfekt die Situation des kleinen Rahmens, der ein heimeliges Miteinander-Gefühl schuf und tolle Musik präsentierte. Er nahm die Gäste als Astronaut mit ins weite Himmelsmeer und fand "Vielleicht sollte das alles so sein". Ob im Liegestuhl, an der Bierzeltgarnitur, am Feuer, in der Sonne oder auf einem schattigen Plätzchen - wie bei jeder Veranstaltung in der Eventwerkstatt war an alles gedacht und die Gäste fühlten sich rundum wohl.

Das "Sommerfeuer" geht weiter am 2. August mit der Gießener Singer/Songschreiberin Al Stone und einer Mischung aus Southern-, Blues Rock, Rock und Americana. Ihre starke Stimme muss sich vor ihren amerikanischen Vorbildern nicht verstecken.

Die streng limitierten Karten für 20 Euro im Vorverkauf gibt es bei www.ticketmaster.de, www.eventim.de und www.printyourticket.de sowie an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen, außerdem in der Rittal-Arena, bei Gimmler Reisen in der Bannstraße in Wetzlar (Nähe Forum) sowie direkt bei der Eventwerkstatt, Telefon 0 64 41-3 09 77 14. Die Registrierung wird vor Ort am Einlass vorgenommen, denn alles läuft streng nach einem Corona-Hygienekonzept.