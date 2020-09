5 min

Ex-Flüchtling Mohamad Osman hilft nun anderen Flüchtlingen

Mohamad Osman flieht 2013 vor dem IS aus dem syrischen Aleppo, heute arbeitet er bei den Maltesern in Wetzlar. An Merkels Satz "Wir schaffen das" kann er sich noch gut erinnern.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar