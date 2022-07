Ex-Rittal-Chef Norbert Müller über neue Mitarbeiter-Macht

"Motivationsimpulse": Norbert Müller (r.) im Gespräch mit Rollstuhlbasketball-Nationaltrainer Nicolai Zeltinger. Foto: Jörgen Linker

WETZLAR/ASSLAR/DIETHÖLZTAL - Norbert Müller hat Erfahrung. Der 79-jährige Ewersbacher arbeitete 46 Jahre für Rittal, davon 21 Jahre als Geschäftsführer, zuvor als weltweit verantwortlicher Marketing- und Vertriebsleiter des Unternehmens. Für die Technische Hochschule Mittelhessen war er Dozent und arbeitete mit am Projekt Studium Plus. Seit zwölf Jahren ist er Geschäftsführer der von ihm gegründeten Unternehmensberatung Advacon in Aßlar. Müller hat also jahrzehntelang Unternehmen und somit Mitarbeiter geführt. Er sagt nun: "Gehorsam funktioniert nicht mehr."

Teamwork ersetze Hierarchie. Das Informationsmonopol in Unternehmen liege nicht mehr beim Chef, sondern bei den Mitarbeitern. "Heute wissen sie Bescheid, sie haben die Daten." Und der Informationsfluss müsse so gesteuert werden, dass die Daten nach oben gearbeitet werden. Entscheidungen würden demokratischer getroffen, vorwiegend als Mitentscheidung in Teams. Für Führungskräfte könne das Machtverlust bedeuten, dürfe aber kein Kontrollverlust sein.

15 100-EURO-SPENDE FÜR UKRAINE-HILFE Rund 80 Personen haben an dem Wirtschafts-Symposium der Aßlarer Unternehmensberatung Advacon am Donnerstag im Leitz-Hotel in Wetzlar teilgenommen, sie zahlten dafür einen Beitrag von je 200 Euro. Das Geld, insgesamt 15 100 Euro, spendete Advacon für die Ukraine-Hilfe der Aktion "Deutschland hilft".

In einem Wirtschaftssymposium, zugleich Benefiz-Veranstaltung (siehe Infokasten), am Donnerstag im Leitz-Hotel in Wetzlar berichteten Müller und Kollegen aus seiner Beratungsgesellschaft über aktuelle wirtschaftliche Veränderungen, insbesondere bei der Unternehmensführung und Problemen mit Lieferketten. Unter den rund 80 Teilnehmer waren auch der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU) sowie der Rollstuhlbasketball-Nationaltrainer Nicolai Zeltinger. Er erhoffte sich "Motivationsimpulse" für seine Arbeit mit dem Nationalteam.

Die Welt, mit ihr die Arbeitswelt und die Menschen, verändern sich. Norbert Müller zählte auf: Klimawandel, Energiewende, Corona-Pandemie, Lieferengpässe durch Lockdowns in China, zu große wirtschaftliche Abhängigkeit von China, Krieg in der Ukraine, Gasknappheit, Rohstoffmangel, Inflation - Kostensteigerungen bei Energie, Fracht, Material und Zinsen würden über Verkaufspreise weitergegeben. Fast täglich gebe es neue Kostenexplosionen. Unternehmen, die das nicht weitergeben könnten, machten stündlich Verluste.

Die Digitalisierung sei ein weiterer Veränderungstreiber, bislang hätten aber immer noch viele Unternehmen die Notwendigkeit nicht voll erkannt. Die Corona-Pandemie habe jedoch in kürzester Zeit die Digitalisierung zur "radikalen Notwendigkeit" gemacht. Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und Videokonferenzen hätten vieles umgekrempelt in den Online-Modus. Die Erfahrungen prägten auch die Nach-Corona-Zeit, würden als Potenziale erkannt. Gewohnheiten würden reihenweise über Bord geworfen. Veränderte Arbeitsbedingungen seien das neue Normal: Homeoffice oder ein Wechsel zwischen mobiler und Präsenz-Arbeit im Unternehmen. Müller spricht von einer Verschmelzung von Work und Life, die Trennlinien verschwänden.

Arbeitgeber müssen Homeoffice anbieten

Es gebe eine Umfrage unter Studenten der Ingenieurwissenschaften: Jeweils knapp die Hälfte begrüße, wenn Firmen Homeoffice anböten beziehungsweise würden am liebsten zwei Tage pro Woche von zu Hause arbeiten. Müller mit Blick auf den Fachkräftemangel in den sogenannten MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft sowie Technik): "Haben Arbeitgeber da eine Wahl?" Sie müssten den Ansprüchen der heutigen Generation gerecht werden. Und dieser Generation gehe es auch um eine Work-Life-Balance, also um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit. "All diese Veränderungen markieren die unternehmerische Zeitenwende", sagt Norbert Müller. Veränderungen würden aber als Unsicherheit erlebt. Hinzu komme die Beschleunigung der Veränderungsprozesse, das Tempo löse Ängste aus. Die Menschen seien derzeit zutiefst verunsichert. Und er zitierte die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es das Normale nicht mehr gibt." Auch nicht mehr ein neues Normal. Es gebe nur die dauerhafte Veränderung.

Das stelle auch Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Lust auf Veränderung müsse Teil der Unternehmenskultur werden, sagte Norbert Müller. Dafür sei die Chefetage verantwortlich. Aber auch die Unternehmensführung selbst müsse sich kontinuierlich verändern, Teil der neuen Unternehmenskultur werden. Sie entscheide, wie erfolgreich ein Unternehmen den Wandel schaffe und im Wettbewerb agieren könne.

Müller stellte zwei Möglichkeiten der Unternehmensführung gegenüber. Zum einen: eine Angstkultur mit einer gnadenlosen Bestrafung von Fehlern und einer permanenten Drohkulisse für die Mitarbeiter, erwischt zu werden. Zum anderen: eine Vertrauenskultur, in der Mitarbeiter ermutigende Rückmeldungen und Freiräume erhielten. Klar, dass die zweite Alternative mehr Lust auf Leistung wecke.

Teams entscheiden, nicht mehr Hierarchien

In der vor-digitalen Zeit hätten die Chefs den Überblick gehabt und die nötigen Informationen nach unten durchgegeben. Mittlerweile habe sich der Informationsfluss in den Unternehmen umgekehrt. Denn die Mitarbeiter hätten die Daten und damit die nötigen Infos.

Gefragt seien teambasierte Entscheidungen und nicht mehr hierarchiebasierte. Eine neue Führungskultur verlange eine flache Hierarchie, ständigen Austausch, Kommunikation auf Augenhöhe, Freiräume und Eigenverantwortung der Mitarbeiter, Offenheit für Kritik in der Chefetage. Unternehmens-Entscheidungen würden zu Mitentscheidungen und so demokratisiert. Gefragt seien deshalb Verantwortungspositionen in Teams und bei Projekten und nicht mehr Karrieren. Mehr Verantwortung für Mitarbeiter bedeute zugleich: Mitarbeiter müssten dafür qualifiziert werden.

Der Chef werde im Zeitalter der Digitalisierung zum Coach, Moderator, Motivator und Mediator. Er müsse aber nach wie vor Navigator und Visionär bleiben.

