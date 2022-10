Exhibitionist belästigt Frau in der Dammstraße

Die Wetzlarer Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten. Symbolfoto: Polizei

WETZLAR - An einer Bushaltestelle in der Dammstraße ist eine 32-Jährige am frühen Sonntagmorgen Opfer eines Sexualtäters geworden. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Die Frau lief vom Wetzlarer Bahnhof über den Lahnradweg zur Bushaltestelle der Dammstraße. Der spätere Täter folgte ihr bereits seit dem Bahnhof und fragte sie zunächst nach Zigaretten. Als sie dies verneinte, ließ der Mann plötzlich seine Hose und Unterhose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil. Zudem griff er mehrfach nach dem Opfer.

Letztlich hielt ein Autofahrer, der offensichtlich auf die Situation aufmerksam geworden war. Der Täter rannte daraufhin davon. Die in Ehringshausen lebende Frau kam mit dem Schrecken davon. Nach ihren Angaben war der Täter dunkelhäutig, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine weiße Jacke, eine dunkle Jeans und hatte eine Tasche des Bekleidungsdiscounters Kik dabei.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung sowie exhibitionistischer Handlungen und sucht Zeugen. Unter andrem fragt sie: Wo ist der Mann am frühen Sonntagmorgen noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Telefon 06441-9180.