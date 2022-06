Exklusive Premiere in Wetzlar: Verlosung für Hoepker-Film

Thomas Hoepker bei der Vernissage seiner Ausstellung "Thomas Hoepker - Bilderfabrikant". Archivfoto: Sebastian Reh

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Journalist Thomas Hoepker ist Jahrzehnte durch die Welt gereist. Mit seinen Fotos hat er auf Leid, Ungerechtigkeiten und Verbrechen aufmerksam gemacht. Seine vermutlich letzte Fotoreise wurde nun verfilmt. Noch bevor der Dokumentarfilm in den Kinos zu sehen ist, wird er am Dienstag, 21. Juni, um 19.30 Uhr im Wetzlarer Leitz-Park gezeigt. Für die exklusive Erstaufführung hat Leica Camera dieser Zeitung zehn mal zwei Tickets zur Verlosung zur Verfügung gestellt.

Der Dokumentarfilm "Dear Memories. Eine Reise mit dem Magnum Fotografen Thomas Hoepker" handelt von einem zehnwöchigen Roadtrip, den Hoepker 2020 mit seiner Frau, der Filmemacherin Christine Kruchen, durch die USA unternommen hat.

Der 86-jährige Hoepker reiste bereits 1963 quer durch die USA. Als 27-Jähriger hatte der Fotojournalist die sozialen Ungleichheiten in der US-amerikanischen Gesellschaft dokumentiert. Heute hat Hoepker Alzheimer. Das hält ihn aber nicht vom Fotografieren ab - und davon 2020 erneut quer durch die USA zu fahren.

Hoepker ist ein weltbekannter Fotograf. Von 2003 bis 2007 war er Präsident der international angesehenen Fotoagentur "Magnum Photos".

Die Gewinner der Verlosung können vor der Filmvorführung zudem rund 180 von Hoepkers Fotos im Ernst-Leitz-Museum betrachten. Dort ist derzeit, die Ausstellung "Thomas Hoepker - Bilderfabrikant" zu sehen. Unter den Werken befinden sich unter anderem Bilder der beiden US-Roadtrips, aber auch Fotos von Muhammad Ali, 9/11 oder aus der DDR.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie am Freitag, 17. Juni, ab 15 Uhr in unserem Redaktionssekretariat anrufen. Die ersten zehn Anrufer gewinnen jeweils zwei Tickets. Das Sekretariat ist unter Telefon 0 64 41-95 95 95 zu erreichen.