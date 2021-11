Fahrbahnverengung hält Lastwagen von der Taubensteinbrücke

Eine künstliche Verengung der Auffahrtsrampe hält den Schwerlastverkehr mittlerweile von der Taubensteinbrücke fern. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Eine künstliche Verengung der Auffahrtsrampe hält den Schwerlastverkehr mittlerweile von der Taubensteinbrücke fern. Warnbaken engen die Fahrbahn derart ein, dass große Fahrzeuge an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte nicht mehr in Richtung Gießen auf die B 49 auffahren können. In den ersten Tagen der Sperrung für den Schwerlastverkehr hatte sich gezeigt, dass viele Fahrer die aufgestellten Sperrschilder nämlich geflissentlich ignorieren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint mittlerweile auch die weiträumige Umleitung besser angenommen zu werden. Am Mittwoch und am Donnerstag nutzten deutlich weniger Lastwagen als zuvor Schleichwege durch die Stadt.