Fahren im Lahn-Dill-Kreis bald auch Reisebusse die Schüler?

WETZLAR/DILLENBURG. In den Schulen sollen Schüler während der Corona-Pandemie Abstand halten, aber in den Bussen sitzen und stehen sie gedrängt nebeneinander. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben sich deswegen vermehrt Eltern beschwert. Kreis-Schuldezernent Heinz Schreiber (Grüne) berichtete dazu diese Woche in der Sitzung des Kreistags-Schulausschusses: "Wir stecken in einer Zwickmühle." Und der Kreis gerate an seine Grenzen.

Zurzeit seien im Lahn-Dill-Kreis morgens etwa 120 Schulbusse im Einsatz, mehr Schulbusse und Busfahrer stünden nicht zur Verfügung, die das "entzerren" könnten. Kosten: 4,5 Millionen Euro zahle der Kreis jährlich für die Schülerbeförderung.

Schulbusse zur ersten

und dritten Stunde?

Eine Idee: zwei Umläufe mit den Schulbussen, also zur ersten und zur dritten Unterrichtsstunde (bereits wieder zur zweiten Stunde werde zeitlich zu knapp). Entsprechend müssten aber auch die Unterrichtszeiten geändert werden, ein Teil der Schüler beginne zur ersten Stunde, ein anderer zur dritten. Schreiber berichtete, es gebe eine Bitte des hessischen Landkreistages an das hessische Kultusministerium (es ist für den Unterricht zuständig), eine solche Entzerrung zu prüfen.

Eine Alternative, die der Schuldezernent nannte: ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling; ein Teil der Schüler sei dann in der Schule, der andere daheim.

Die Kreisverwaltung prüfe derzeit auch den Einsatz von zusätzlichen Bussen, von Reisebussen. "Aber der Zugriff auf 20 Reisebusse wäre schon viel", sagte Schreiber. Und: "Wir werden auf keinen Fall so viele Busse haben, um die Zahl der Schüler in den Bussen halbieren zu können."

Kreistagsabgeordneter Klaus Niggemann (AfD) sagte: Es sei nicht nachvollziehbar, wenn penibel auf Abstandsregeln gedrungen werde, es aber auf der anderen Seite volle Busse gebe. Er forderte einen langfristigen Plan gegen überfüllte Busse, denn die gebe es auch außerhalb von Corona-Zeiten.

Andere Abgeordnete berichteten in der Sitzung auch über die Situation an den Schulen. Armin Müller (CDU), zugleich Lehrer, sagte: "Wir fühlen uns als Versuchskaninchen und extrem unwohl." Ähnlich Anke Hartmann (SPD): In den Klassenräumen könnten die Abstände nicht gewahrt werden. Eltern seien verunsichert, aber auch die Lehrer.