Fahrer beschimpft und weggefahren

WETZLAR - Am Mittwoch, 27. April, gegen 8.10 Uhr, hat ein Beteiligter eines Auffahrunfalls an der Franzenburg erst den Verursacher beschimpft und ist dann einfach weggefahren. Die Polizei sucht nach dem Mann und weiteren Zeugen.

Zu dem Unfall ist es gekommen, weil ein 18-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi A4 vom Leicakreisel in Richtung Frankfurter Straße zu spät erkannt hat, dass sich der Verkehr nach der Einmündung zur Franzenburg gestaut hat und ist in den vor ihm fahrenden schwarzen Ford Fokus gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls ist der Fokus seinerseits gegen einen davorstehenden schwarzen Skoda Fabia geprallt, worauf dieser wiederum gegen einen davorstehenden schwarzen Ford Mondeo gedrückt wurde. Verletzt wurde niemand - den Blechschaden schätzt die Polizei auf mindestens 4000 Euro.

Der Unfallfahrer aus dem Audi stieg aus, um die Unfallstelle mit einem Warndreieck abzusichern. Gleichzeitig stieg sein Unfallgegner aus dem vorausfahrenden Ford Fokus und beschimpfte ihn. Nach der Tirade stieg der Fahrer des Fokus' wieder in seinen Wagen ein und fuhr davon. Der Mann ist etwa 180 Zentimeter groß, von normaler Statur, hat kurze braune Haare und trug dunkle Kleidung. Er sprach Deutsch mit starkem ausländischem Akzent. Angaben zum Kennzeichen des Autos kann keiner der Beteiligten machen. Der Wagen des Flüchtigen muss am Heck und an der Front einen Unfallschaden aufweisen.

Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten sowie nach weiteren Zeugen und erbittet Hinweise unter Telefon 0 64 41-91 80.