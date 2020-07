Fahrrad: Für Diebstahlschutz muss jeder selbst sorgen

Polizeioberkommissar Henning Sartor codiert ein Fahrrad in der Polizeistation Wetzlar. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR. "Ein gestohlenes Fahrrad mit Codierung kann seinem Besitzer zurückgegeben werden": Polizeioberkommissar Henning Sartor fasst den Grund für das Markieren eines Zweirades in diesem Satz zusammen. Regelmäßig von März bis Oktober bietet die Polizeistation Wetzlar die Kennzeichnung an.

"Haben Sie Ihren Personalausweis und Ihren Kaufvertrag zur Hand?", fragt der Polizist die Drahtesel-Besitzer. Ohne diese Papiere bekommt das Bike keinen Code in den Rahmen geprägt, mit dem das Rad nach einer Straftat leichter zuzuordnen ist.

Im Jahr 2018 wurden in Wetzlar 58 Fahrräder als gestohlen gemeldet, im vergangenen Jahr waren es 49. Diese Zahlen spiegeln einen hessenweiten Trend wider. 2018 wurden landesweit 13 177 Fahrräder gestohlen. Davon waren 2452 Räder nicht gesichert. 2019 ist die Zahl der Fahrraddiebstähle laut Kriminalstatistik um knapp sechs Prozent auf 12 400 gesunken. Jeder Diebstahl schlägt durchschnittlich mit einem Schaden von etwa 700 Euro zu Buche.

Die Polizei registriert die Fahrgestellnummer und stellt dem Radfahrer einen Fahrradpass aus. Für die Diebstahlsicherung muss jeder selbst sorgen. Schon ein einfaches Fahrradschloss kann einen Dieb an der Tat hindern.

Am häufigsten werden Räder übrigens nicht auf der Straße geklaut. Die Polizeistatistik gibt an, dass dies am meisten aus Wohngebäuden geschieht, im vergangenen Jahr hessenweit 4400 Mal. Deshalb empfiehlt die Polizei, auch in Hausfluren, Hinterhöfen und Kellern die Räder abzuschließen. Nach der Corona-Zwangspuase wurde am Mittwoch wieder mit der Registrierung begonnen, unter Beachtung der Hygieneregeln. So muss sich zu den Terminen jeder Radbesitzer telefonisch anmelden. Das hatten 30 Drahtesel-Besitzer getan.

Markiertes Rad lässt sich

nicht leicht weiterverkaufen

Sollte das Fahrrad gestohlen werden, so Sartor, kann die Polizei es zur Fahndung ausschreiben. Allerdings ist die Aufklärungsquote eher gering. Die Quote aller Diebstähle liegt laut Sartor derzeit bei neun bis elf Prozent. "Durch die Codierung hoffen wir auf eine Steigerung der aufgeklärten Fälle", so der Polizist, der als Zweiradsachbearbeiter in der Ermittlungsgruppe Diebstähle arbeitet. Ein codiertes Fahrrad lässt sich von den Dieben nicht so leicht weiterverkaufen. Der Käufer läuft Gefahr, dass ihm der fahrbare Untersatz weggenommen und dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt wird.