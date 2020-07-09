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Donnerstag, 09.07.2020 - 18:20
3 min

Fahrräder sind in Wetzlar gefragt wie selten

Das Fahrradgeschäft brummt, doch durch Corona fehlt den Händlern häufig der Nachschub.

Von Louisa Wehlitz
Beratungsgespräche am laufenden Band führt derzeit auch Haritula Anthi (rechts) bei Zweirad Sarges in Wetzlar. Fotos: Pascal Reeber/Louisa Wehlitz

Beratungsgespräche am laufenden Band führt derzeit auch Haritula Anthi (rechts) bei Zweirad Sarges in Wetzlar. Fotos: Pascal Reeber/Louisa Wehlitz

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