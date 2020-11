Fahrschule für den Winterdienst

Winterdienstschulung sorgt für Sicherheit im Winterdienst. Foto: Stadtreinigung Wetzlar

WETZLAR - Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende und die dunklen Wintermonate stehen vor der Tür. Damit alles für den ersten Winterdiensteinsatz gerüstet ist, hat man bei der Stadtreinigung Wetzlar bereits Vorsorge getroffen.

22 Einsatzfahrzeuge stehen zur Verfügung. 800 Tonnen Salz lagern in der Salzhalle in der Altenberger Straße, weitere etwa 200 Tonnen in Silos in der Altenberger Straße und beim Stadtbetriebsamt in der ehemaligen Spilburgkaserne sowie in acht mobilen Lagersilos an verschieden Standorten im Stadtgebiet und in den Ortsteilen. Hinzu kommen 60 000 Liter gebrauchsfähige Sole in Lagertanks. 70 Mitarbeiter von Stadtbetriebsamt, Stadtreinigung, Tiefbau- und Sportamt stehen abwechselnd in zwei Rufbereitschaftsgruppen bereit, um sich den Widrigkeiten des Winters zu stellen und Straßen und Wege von Schnee und Eis zu befreien. Die winterlichen Verhältnisse sind dabei nicht die einzige besondere Herausforderung für die Fahrer.

Die technischen Komponenten von Fahrgestell und Aufbau sind komplex. Beim Einsatz sind die Belange der Arbeits- und Verkehrssicherheit sowie des Umweltschutzes zu beachten. Des Weiteren geht es auch um die Wirtschaftlichkeit des Winterdienstes zum Beispiel bei der Pflege der Geräte und dem Einsatz von Streumitteln.

Ein Sicherheitstraining unter der Leitung eines Fachdozenten von der SVG Aus- und Weiterbildungszentrum Hessen GmbH in Wetzlar war in diesem Jahr speziell für die Fahrer der Kommunaltraktoren ausgelegt. Corona-konform mit Abstand und Mund-Nase-Bedeckung wurden dabei sowohl theoretische Grundlagen der Straßenverkehrsordnung und den dazugehörigen einschlägigen Vorschriften als auch praktische Kenntnisse zu Technik, Funktion und Bedienung von Winterdienstfahrzeugen vermittelt.

Das Seminar behandelte unter anderem die Grundeinstellung der Geräte mit einer entsprechenden Abfahrtskontrolle sowie die Handhabung unter Einsatzbedingungen. Hierzu wurde auf dem Gelände des Stadtbetriebsamtes in der Henri-Duffaut-Straße eigens ein Parcours eingerichtet um die Situation in beengten Straßenverhältnissen zu simulieren.