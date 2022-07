Fake-News: Kein Böschungsbrand an der A 45 bei Wetzlar

Dieser Screenshot, der offensichtlich aus dem Video eines Feuerwehrmanns beim Einsatz an der A 44 bei Breuna stammt, wird derzeit mit verschiedenen Straßenzuschreibungen im Netz verbreitetet. Screenshot: VRM Wetzlar

WETZLAR - Die Böschung an einer Autobahn steht lichterloh in Flammen, unter dem Bild steht "Wetzlarer Autobahn!" Dieses Foto erreicht die Redaktion am Mittwochmittag - dem zweiten Rekordhitzetag infolge in dieser Woche. Und nachdem es erst jüngst entlang der B 49 bei Solms und am Dienstag bei Cölbe zu einem größeren Waldbrand gekommen ist, ist es zumindest nicht unwahrscheinlich, dass es auch entlang der A 45 brennen könnte. Zumindest könnte das gesendete Foto ein Teilstück der A 45 bei Wetzlar zeigen. Wie sich letztlich herausstellt, ist das alles falsch.

Wie immer bei solchen Hinweisen, welche die Redaktion erreichen, läuft die Recherche fast automatisiert ab. Erster Anruf beim Presseteam der Feuerwehr Wetzlar: "Wissen Sie etwas über einen Brand an der Autobahn?". Die Antwort lautet "Nein". Weder im Bereich Wetzlar noch weiter nördlich oder südlich laufe derzeit ein Feuerwehr-Einsatz. Auch der Blick auf Google-Maps, das durch die vielen Benutzerdaten von Autofahrern und gleichzeitigen Google-Nutzern häufig ein sehr aktuelles Abbild der Verkehrslage zeigt, bestätigt den Verdacht: Da ist kein Feuer. Grüne Linien und damit fließender Verkehr zeigt der Internetdienst.

Absolute Gewissheit schafft dann die zusätzliche Abfrage bei der für den in Hessen verlaufenden Teil der A 45 zuständigen Autobahnpolizei mit Sitz in Butzbach. Von der Landesgrenze bei NRW bis kurz vor Aschaffenburg: kein Feuerwehreinsatz im Gange. Damit steht fest: Weder in noch irgendwo in der Nähe von Wetzlar brennt es entlang der A 45. Fake News.

Während bei der Polizeidirektion Lahn-Dill noch keine Hinweise eingingen, dass es sich um eine Falschinformation mit dem vermeintlichen Brand an der A 45 handele, war das Video bei der Autobahnpolizei in Butzbach zumindest schon bekannt. Das gehe derzeit überall durchs Netz, hieß es dort.

Den Brand hat es aber tatsächlich gegeben, wenn auch nicht in Mittelhessen, sondern in Nordhessen. Das Foto und ein entsprechendes Kurzvideo aus einem Feuerwehrauto heraus gefilmt, zeigen offensichtlich einen Böschungsbrand entlang der A 44 bei Breuna im Landkreis Kassel. Insgesamt bekämpften dort 200 Feuerwehrleute aus Hessen und Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend einen großflächigen Böschungsbrand entlang der Autobahn. 30.000 Quadratmeter Wald und Wiese sind anschließend verbrannt, berichtet unter anderem die HNA

Welche Blüten das unkommentierte Verbreiten dieses Videoschnipsels oder bearbeiteter Fotos mitunter treibt, lässt sich bei Facebook beobachten. In einer lokalen Gruppe wurde das Video kommentarlos gepostet. Was folgt, sind wilde Spekulationen unter den Nutzern, ob es sich vielleicht um die B 49 oder die A 45 handele. "Das Video wird wohl überall oft geteilt mit eingefügtem Text ,B49 Richtung Wetzlar'", schreibt eine Nutzerin.

Immerhin, einige User tragen zur Aufklärung bei und verweisen auf die geprüften Informationen seriöser Lokalmedien bei Breuna.