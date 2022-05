Fall von Rußrindenkrankheit in Wetzlarer Hausertorstraße

Der linke Bergahorn in der Hausertorstraße ist von der Rußrindenkrankheit befallen und wird gefällt. Foto: Stadt Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - In der Hausertorstraße am Jägerdenkmal in Wetzlar ist ein Bergahorn von der Rußrindenkrankheit befallen. Die Schimmelkrankheit führt zu einer dunklen Verfärbung und zum Aufriss und Abfallen der Baumrinde. Dabei werden Sporen (Konidien) freigesetzt, die beim Menschen schwerwiegende Entzündungen und allergische Reaktionen hervorrufen können, teilt die Stadt Wetzlar mit. Daher wird der befallene Baum weiträumig abgesperrt.

Lesen Sie auch: IKEA Wetzlar: Entenfamilie gerettet

Die Krankheit führt schließlich zum Absterben des Baumes. Ein Unternehmen ist daher mit der Fällung des Baumes beauftragt, deren Mitarbeiter werden bei den Fällarbeiten spezielle Schutzanzüge tragen. Die Stadtverwaltung bittet darum, Abstand zu dem erkrankten Baum zu halten.