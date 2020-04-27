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Montag, 27.04.2020 - 18:00
7 min

Fällt die Freibadsaison rund um Wetzlar ins Wasser?

Trotz bestem Freibadwetter müssen die Freibäder wegen des Coronavirus noch geschlossen bleiben. Wie geht es in diesem Jahr weiter? Wir haben im Altkreis Wetzlar nachgefragt.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Den Sprung ins kühle Nass im Freibad Domblick Wetzlar müssen Schwimmer und Kinder noch auf unbestimmte Zeit verschieben. Archivfoto: Reeber

Den Sprung ins kühle Nass im Freibad Domblick Wetzlar müssen Schwimmer und Kinder noch auf unbestimmte Zeit verschieben. Archivfoto: Reeber

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Fotos
Den Sprung ins kühle Nass im Freibad Domblick Wetzlar müssen Schwimmer und Kinder noch auf unbestimmte Zeit verschieben. Archivfoto: Reeber

Den Sprung ins kühle Nass im Freibad Domblick Wetzlar müssen Schwimmer und Kinder noch auf unbestimmte Zeit verschieben. Archivfoto: Reeber

Aufs Rutschvergnügen in der Laguna müssen Badefreunde verzichten. Archivfoto: Stadt Aßlar

Aufs Rutschvergnügen in der Laguna müssen Badefreunde verzichten. Archivfoto: Stadt Aßlar

Weiter Ausblick über den Dutenhofener See bis zum Dünsberg. Wann der See wieder für Badegäste geöffnet werden kann, steht derzeit noch in den Sternen. Foto: Pascal Reeber

Weiter Ausblick über den Dutenhofener See bis zum Dünsberg. Wann der See wieder für Badegäste geöffnet werden kann, steht derzeit noch in den Sternen. Foto: Pascal Reeber

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CORONA-ÜBERTRAGUNG IM WASSER?

Für eine Öffnung der Bäder spricht sich auch die Gesellschaft für das deutsche Badewesen mit Sitz in Essen aus. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder fordert die Gesellschaft Klarheit für BäderbetreiberWie ein Badebetrieb in Corona-Zeiten aussehen könnte, hat die Gesellschaft in einem "Pandemieplan Bäder" ausgearbeitet. In dem Schreiben betont der Interessenverband außerdem, dass das Umweltbundesamt bereits am 12. März bestätig habe, dass eine Ansteckungsgefahr mit COVID 19 im Badewasser wegen der Desinfektion mit Chlor nicht bestehtSollten Freibäder geschlossen bleiben müssen, warnt die Gesellschaft davor, dass die Bevölkerung vermehrt auf Seen und Flüsse ausweichen könnte, um sich abzukühlen, und dabei nicht von DLRG oder anderen Rettungsorganisationen beaufsichtigt werden könnten. Entscheidend sei für Bäderbetreiber, ob Freibäder unter das generelle Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August fallen würden. Man wünscht sich Klarheit in dieser Frage.

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Weiterführende Links
Sinner hoffen auf einen Start der Freibadsaison am 21. Mai
https://www.mittelhessen.de/lokales/wetzlar/wetzlar/wetzlar-neuer-baderbetrieb-startet-mit-trockenubung_21591471
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