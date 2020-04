Fällt die Freibadsaison rund um Wetzlar ins Wasser?

Für eine Öffnung der Bäder spricht sich auch die Gesellschaft für das deutsche Badewesen mit Sitz in Essen aus. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder fordert die Gesellschaft Klarheit für BäderbetreiberWie ein Badebetrieb in Corona-Zeiten aussehen könnte, hat die Gesellschaft in einem "Pandemieplan Bäder" ausgearbeitet. In dem Schreiben betont der Interessenverband außerdem, dass das Umweltbundesamt bereits am 12. März bestätig habe, dass eine Ansteckungsgefahr mit COVID 19 im Badewasser wegen der Desinfektion mit Chlor nicht bestehtSollten Freibäder geschlossen bleiben müssen, warnt die Gesellschaft davor, dass die Bevölkerung vermehrt auf Seen und Flüsse ausweichen könnte, um sich abzukühlen, und dabei nicht von DLRG oder anderen Rettungsorganisationen beaufsichtigt werden könnten. Entscheidend sei für Bäderbetreiber, ob Freibäder unter das generelle Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August fallen würden. Man wünscht sich Klarheit in dieser Frage.