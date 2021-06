Familienstreit schaukelt sich hoch

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein Familienstreit hat das Wetzlarer Amtsgericht jüngst beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft warf dem 22-jährigen Angeklagten aus Ehringshausen vor, den neuen Freund seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau bedroht zu haben. Vor dem Wetzlarer Einkaufszentrum Forum soll er dem 28-jährigen Geschädigten gesagt haben, so der Staatsanwalt: "Sei froh, dass du meinen Sohn dabei hast, sonst würde ich dich abstechen".

Ein anderes Mal soll der Angeklagte am Telefon gedroht haben, dass er die vierjährige Tochter des neuen Freundes umbringen werde, sollte der 28-jährige Wetzlarer weiterhin mit dem Sohn des Angeklagten Umgang pflegen. Hintergrund: Der Mann aus Ehringshausen hatte sich 2019 nach sieben Jahren von seiner Ehefrau getrennt. Sie lebt heute mit dem Wetzlarer in dessen Wohnung zusammen. Dort habe der neue Freund mehr Einfluss auf den Sohn als der Angeklagte, der laut Gerichtsbeschluss an den Wochenenden sein Kind sehen darf. Der Angeklagte bestritt die ihm vorgeworfenen Anklagepunkte.

Anschließend war der Wetzlarer als Zeuge geladen. Dessen Ausführungen erhellten die Situation insofern, dass Strafrichter Jan-Niklas Mack an den Reaktionen der beiden Männer vieles ablesen konnte. "Wir sind Feinde", räumte der Wetzlarer ein. "Er soll wirklich froh sein, dass wir in Deutschland sind", sagte dieser weiter. Auch die Väter der beiden sowie weitere Bekannte und Verwandte sind inzwischen in den Streit einbezogen. Beleidigungen, Drohungen und Verfolgungen hätten sich hochgeschaukelt.

Väter und Bekannte

sind in den Streit involviert

Der Wetzlarer brachte auch noch eine weitere Erklärung für den Konflikt vor: "Kein türkischer Mann will, dass ein anderer Mann nach der Trennung Kontakt mit seinem Sohn hat."

Richter Mack hatte genug gehört. Im Einverständnis mit Staatsanwaltschaft und Verteidiger verzichtete er auf die Anhörung der Noch-Ehefrau. Die Staatsanwaltschaft griff den Vorschlag von Verteidiger Claus Leyser auf, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße von 250 Euro einzustellen. Strafrichter Mack appellierte mehrfach an die Prozessbeteiligten, sich so zu verhalten, dass das Wohl der Kinder Beachtung finde.