Fantastisches aus der Bücherei

Alexandra Richert hat die Ausstellung gestaltet, die leider nur virtuell besucht werden kann.

WETZLAR - Mit vielen kunterbunten Bilderbüchern zu Ostern will die Phantastische Bibliothek Wetzlar besonders den kleinen Lesern Lust aufs Lesen machen. Das Besondere dabei: Seit das Halten von Hühnern in vielen Familien ein Trend geworden ist, preschen auch die Hühner im Bilderbuch gewaltig vor. So gibt es neben den traditionellen Osterhasenbüchern in diesem Jahr auch viele pfiffige Hühnerbücher im Programm. Zum Angebot gehört auch eine virtuelle Ausstellung von Osterbüchern.

Seit Beginn des Lockdowns versorgt die Phantastische Bibliothek Wetzlar alle Lesehungrigen mit individuell gepackten Lesetüten, die nach Terminabsprache an der Haustür abgeholt werden können. Vom Bilderbuch bis zum Bildungsroman ist alles vorhanden, gezielte Titelanfragen werden ebenso erfüllt wie Wünsche nach "Wundertüten", die mit den besonderen Lieblingen des Phantastik-Teams gefüllt werden. Beratung und Leseförderung kann so auch zu Zeiten von Corona gut funktionieren.

Lesewünsche und Termine für die Buchausleihe oder die Rückgabe können unter Telefon 0 64 41-4 00 10, schriftlich an die Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20, 35578 Wetzlar, oder per E-Mail an mail@phantastik.eu vereinbart werden.