Farbe und ein paar Klebestreifen sorgen für ungewöhnliches Grinsegesicht

Der alte Kessel hat keine richtige Funktion mehr - taugt aber augenscheinlich noch als Medium. Und so entsteht aus einem Haufen Altmetall, etwas Farbe und ein paar Streifen Klebeband ein grinsendes Gesicht. Ein Grinsen dürften auch all diejenigen im Gesicht haben, die an dem Kessel vorbeikommen, denn er liegt an der Zufahrt zum Dirtpark des Deutschen Alpenvereins. Dort sind erfahrungsgemäß wagemutige Sprünge und coole Tricks zu beobachten. Und Adrenalin ist für seine grinsefördernden Eigenschaften ja durchaus bekannt. Foto: Pascal Reeber