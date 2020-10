FDP Mittelhessen nominiert Pucher

Jetzt teilen:

HAIGER/WETZLAR/GIESSEN - Der Spitzenkandidat zur Bundestagswahl der FDP im Bezirk Mittelhessen heißt Dennis Pucher. Der Vorsitzende des Kreisverbands Gießen wurde auf dem Bezirksparteitag in Fernwald einstimmig gewählt. In seiner Rede machte er deutlich, was für ihn wichtig ist: Raus aus der Krise, rein in die Zukunft. Sein Motto: Aufbruch. "Das nächste Wirtschaftswunder wird aus Einsen und Nullen bestehen", so der Licher.

Neben Pucher wurden zwei weitere Kandidaten gewählt. Niklas Hannott, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen aus den Landkreis Marburg-Biedenkopf auf Platz zwei und Carsten Seelmeyer aus Haiger im Lahn-Dill-Kreis auf Platz drei.