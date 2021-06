FDP soll Koalition in Wetzlar ergänzen

Im Wetzlarer Stadtparlament, hier ein Foto vom Ende der vorigen Legislaturperiode, will die bisherige Koalition aus SPD, Freien Wählern und Grünen eine Koalition mit der FDP eingehen. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Die Linke hatte sich weit aus dem Fenster gelehnt und sogar zugesagt, das Parkhaus in der Goethestraße mitzugetragen. Doch dieses Eingeständnis hat der Koalition offensichtlich nicht gereicht. Nach Abschluss der Sondierungsgespräche steht fest, dass SPD, Grüne und Freie Wähler mit der FDP über eine Koalition im Stadtparlament verhandeln wollen.

"Die Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler und FDP stellen sich dem Wahlergebnis vom 14. März und haben nach erfolgreichen Sondierungen beschlossen, gemeinsam aus der Mitte der Stadtverordnetenversammlung eine tragfähige und belastbare Mehrheit zu bilden. Dieses neue Bündnis wird die Handschrift aller Partner tragen, neue Akzente für die Zukunft der Stadt setzen und ökonomische, ökologische und soziale Aspekte verbinden", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Fraktionen vom Freitag. Exemplarisch aufgezählt werden Klimaneutralität bis 2035, Digitalisierung, Verkehrswende und Naturschutz, Wohnraum, Jugend- und Sozialpolitik sowie Finanzen, Förderung von Sport, Kultur und Ehrenamt. In all diesen Feldern habe man Gemeinsamkeiten feststellen können, die erkennen ließen, "dass in den nun bevorstehenden Koalitionsgesprächen Verständigungen erzielt werden können".

Dass die Entscheidung der Koalition auf die FDP fällt, findet Sarah Dubiel, Fraktionsvorsitzende der Linken, bedauerlich. "Wir wollten viele soziale Projekte umsetzen und den Klimaschutz voranbringen. Ich glaube nicht, dass das mit der FDP geht." Mit Blick auf ein Interview der WNZ mit Stadtkämmerer Jörg Kratkey (SPD), der auf die Folgen von Corona geblickt hatte, sagt Dubiel: "Es sieht nach Kürzungen im sozialen Bereich aus." Diese hätte die Linke zu verhindern gesucht.