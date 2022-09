Fehlende Wärme im Westend: Wetzlar schaltet Anwalt ein

Drehen zwecklos: In vielen Haushalten im Westend kommt seit Wochen keine Wärme an. Die meisten Häuser sind an Heizzentrale und Verteilnetz aus Bundeswehrzeiten angeschlossen, die mittlerweile dem Unternehmen EAB gehören. Archivfoto: Sven Hoppe/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Stadtverwaltung legt eine härtere Gangart gegen den Energieversorger EAB ein. "Wir haben einen Rechtsanwalt mandatiert und lassen prüfen, welche zivilrechtlichen Möglichkeiten es gibt, gegen die EAB vorzugehen", sagt Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne). Mit dem Nachbarschaftszentrum ist auch die Stadt Kunde des Versorgers und dadurch vom teilweisen Ausfall des Nahwärmenetzes im Westend betroffen. Derweil gibt es Pläne zum Aufbau einer alternativen Wärmeversorgung.

Lesen Sie auch: Geburtshilfe-Erhalt in Dillenburg kostet eine Million Euro

Am Donnerstagabend hatten sich die vom Ausfall betroffenen Bewohner des Westends zu einer erneuten Krisensitzung getroffen. Im Juli hatten die Probleme begonnen. In mehreren Straßen komme seither kein Heißwasser mehr an, das die Bewohner zum Heizen und als Brauchwasser für Dusche oder Spüle benötigen. Seit einigen Tagen komme in seinem Haus immerhin rund 30 Grad warmes Wasser an, berichtet Anwohner Friedrich Gärtner. Zum Heizen genüge das aber nicht. "Ist das Nahwärmenetz eine Zukunft oder nicht? Soll ich meinen Vertrag kündigen oder nicht?" Solche Fragen beschäftigen derzeit viele Anwohner, erzählt Gärtner. "Vielleicht wird das warme Wasser morgen wieder angeschaltet. Aber was passiert in zwei Wochen?"

URSACHENSUCHE Immer wieder ist ein Zusammenhang zwischen dem Wärmeausfall im Westend und dem Bauprojekt auf dem Gelände der ehemaligen Sportwelt vermutet worden, denn über das Grundstück verlief bis vor wenigen Wochen eine Hauptleitung des Nahwärmenetzes der EAB, die mittlerweile demontiert ist. Um die Wärmeversorgung nicht zu unterbrechen, hatten Sportwelt-Investor Lucas Hainke und Projektentwickler Sascha Suckau vorab einen Bypass geplant und auch bauen lassen. Am 11. Juli habe man der EAB mitgeteilt, dass der Bypass Anfang August angeschlossen werden soll und die alte Leitung dafür abgeschaltet werden müsse, berichtet Suckau auf Nachfrage. Die EAB habe aber nicht bis August gewartet, sondern direkt abgeschaltet. Am 9. August starteten die Arbeiten zum Anschluss des Bypasses an das Leitungsnetz. "Am 11. August haben wir der EAB mitgeteilt, dass die Umleitung fertig ist und sie wieder Druck auf die Leitung geben können", hält Suckau fest. Es sei aber nichts passiert. Am 5. September sei EAB-Chef Burkhard Dreyer dann auf der Sportwelt-Baustelle gewesen, an diesem Tag habe es auch wieder heißes Wasser in den Häusern gegeben. Dadurch sei bewiesen, dass die neue Leitung rund um das Baufeld problemlos funktioniere. Wenige Tage später versiegte das heiße Wasser in den vorher bereits betroffenen Straßenzügen dann wieder und ist bis heute, so berichten es die Anwohner, nicht zurückgekehrt. Auf Bitten nach einer Stellungnahme seitens der Redaktion hat die EAB nicht reagiert. (pre)

Hoffen auf Hilfe von Politik und Wirtschaftsverbänden

In dieser Situation hoffen die Betroffenen auf Hilfe von Politik und Wirtschaftsverbänden. Ein Brief an Landtag, Oberbürgermeister, Handwerkskammer und andere ist in Planung. Die Betroffenen möchten auf das Problem aufmerksam machen und hoffen auf eine behördliche Überprüfung der EAB. "Wir wollen wissen, ob EAB ein zuverlässiger Partner für uns in den kommenden Jahren ist oder nicht", fasst Gärtner zusammen.

Die Nachbarn sehen hier die Stadt besonders in der Pflicht. Schließlich habe sie beim Bau der Häuser im Westend vor rund 20 Jahren die Pflicht zum Anschluss an das Nahwärmenetz in den Baugenehmigungen festschrieben. Dann müsse sie nun auch helfen, wenn es Probleme gebe.

Wie für die Anwohner ist die Suche nach einer Lösung aber auch für das Rathaus nicht ganz leicht. Auch der Magistrat schafft es offenbar nicht, den Kontakt mit der EAB herzustellen. Anrufe, E-Mails und Whatsapp-Nachrichten würden nicht beantwortet, schildert Kortlüke. Das kenne man aber schon. Nach ersten Auffälligkeiten hatte die Stadt im Jahr 2015 mit der EAB über den Einstieg der Enwag ins Nahwärmenetz verhandelt, erinnert sich Kortlüke. "Als wir dann Daten über den Wert von Heizzentrale und Netz angefragt haben, wurden die Gespräche abgebrochen." Seinerzeit habe die Stadt auch angeboten, die Abrechnung für die EAB zu übernehmen. "Das Unternehmen wollte das aber nicht abgeben."

"Als wir dann Daten über den Wert von Heizzentrale und Netz angefragt haben, wurden die Gespräche abgebrochen." Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne)

2012 waren im Westend die ersten Probleme aufgetreten, weil, so die Bewohner, die EAB keine detaillierten Abrechnungen mehr verschickte. Es seien nur noch Rechnungen geschickt worden, aber keine Verbrauchsangaben. Später habe es dann auch keine Abrechnungen mehr gegeben, es sei nur noch Geld abgebucht worden.

In der Folge stellten einige Kunden ihre Daueraufträge ein oder entzogen der EAB das Mandat zur Abbuchung - nachdem sie den Kontakt zum Versorger gesucht, aber keinen Erfolg gehabt hatten, wie sie schildern. Gegen die ausbleibenden Zahlungen sei dann wiederum die EAB juristisch vorgegangen. Will heißen: Der aktuelle Konflikt hat eine Vorgeschichte.

Mehr noch: Das Nahwärmenetz hat mittlerweile einen derart schlechten Ruf, dass Neubauten im Westend gar nicht mehr daran angeschlossen werden. Das kürzlich eröffnete Projekt "Lahnleben" verfügt über eine eigene Wärmeversorgung. Ein Anschlusszwang gilt nämlich nicht, wenn eine regenerative Energiequelle genutzt wird. Im Fall "Lahnleben" mit 116 Wohnungen sind das Holzpellets.

Auch für das Projekt "Leben am Schmittenberg 2.0" auf dem Areal der ehemaligen Sportwelt plant die Enwag eine Pelletheizung. Sie könnte eine Alternative zum Netz der EAB sein, sagt Kortlüke, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Enwag ist. "Wir dimensionieren die Heizung so, dass auch andere Gebäude angeschlossen werden können."

Die Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Sportwelt sind offenbar nicht Grund für den Nahwärmeausfall im Westend: Zwar wurde eine Leitung herausgerissen, vorher aber ist bereits ein Bypass in Betrieb genommen worden. (Archivfoto: Holger Sauer)

Über das Quartiersmanagement war jüngst ein Fragebogen unter den Westendbewohnern verteilt worden, in dem abgefragt wird, wer Interesse am Wechsel zur Enwag hat.

Die von vielen Bewohnern ersehnte kurzfristige Lösung kann das aber nicht sein. Die neue Anlage soll nämlich erst im Winter 2023/24 in Betrieb gehen. Und in diesem Winter?

"Wir raten jedem Anwohner: Schalten Sie einen Anwalt ein." Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne)

Im Regen stehen lassen wolle man die Menschen nicht, hält Kortlüke fest. Notfalls müsse man eine mobile Heizanlage im Westend aufstellen oder das Nachbarschaftszentrum als Wärmeinsel ausweisen. Klar sei aber, dass jeder Betroffene auch selbst für seine Rechte kämpfen müsse. "Wir raten jedem Anwohner: Schalten Sie einen Anwalt ein."

Das haben noch nicht alle Betroffenen gemacht. Zumal einige Sorge haben, was passieren könnte, sollte die EAB in Schwierigkeiten kommen. Wegen der Anschlusspflicht ans Nahwärmenetz gibt es in vielen Häusern im Westend nicht nur keine Heizung: Auch fehlt es am Platz dafür. Heizungskeller und Öllagerraum wurden nicht mitgeplant. "Ich finde das Prinzip der Nahwärme sehr gut und würde es gern weiternutzen", sagt auch Friedrich Gärtner. Es müsste halt funktionieren.