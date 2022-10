Fehler beim verkaufsoffenen Sonntag in Wetzlar

Nur fünf Stunden durften die Geschäfte beim Brückenfest öffnen - die meisten hielten sich daran. Archivfoto: Christian Keller

WETZLAR - Wie kam es, dass beim verkaufsoffenen Sonntag in Wetzlar zum Brückenfest am 4. September alle Geschäfte fünf Stunden lang geöffnet hatten, nur das Forum eine Stunde länger?

Auf diese Frage des Stadtverordneten Hermann Schaus (Die Linke) hat Ordnungsdezernent Jörg Kratkey (SPD) im Finanzausschuss erklärt: Bei der Bearbeitung des Antrags für die Sonntagsöffnung sei ein Fehler passiert. Geplant gewesen sei eine Öffnungszeit von sechs Stunden - allerdings nicht wie früher von 12 bis 18, sondern von 13 bis 19 Uhr.

In der von Kratkey in seiner Funktion als Ordnungsdezernent unterschriebenen Allgemeinverfügung wurde dann aber der Zeitraum von 13 bis 18 Uhr festgelegt, also nur fünf Stunden. Wie Schaus berichtete, hatten sich die Geschäfte in der Altstadt an die in der Verfügung festgelegte, kürzere Sonntagsöffnung gehalten. Um 18 Uhr seien die Läden geschlossen gewesen - 18 Uhr ist die übliche Schließungszeit im historischen Kern der Stadt. Das Forum habe die maximal möglichen sechs Stunden ausgenutzt und um 19 Uhr geschlossen.

Kratkey sagte, es sei bedauerlich, dass der Fehler in der Bearbeitung der Allgemeinverfügung nicht aufgefallen sei. "Wir werden beim nächsten Mal stärker darauf achten." Für den Gallusmarkt ist das offenbar bereits geschehen: Am Sonntag ist in Wetzlar verkaufsoffen, laut Allgemeinverfügung wieder sechs Stunden, von 13 bis 19 Uhr.

