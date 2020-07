Fehler in Straßenverkehrsordnung kann Führerscheine retten

Im Wetzlarer Stadtgebiet wurden alle Verstöße vor dem 28. April 2020 nach dem alten Tatbestandskatalog erfasst, seitdem kommen die Regeln der verschärften Straßenverkehrsordnung zur Anwendung, teilte das städtische Ordnungsamt am auf Anfrage mit. Die Zahl der registrierten Verkehrsverstöße fällt in Corona-Zeiten geringer aus als üblich, die Ordnungsamtsmitarbeiter waren zuletzt verstärkt mit der Überwachung der Corona-Regeln beschäftigt. So fanden im April keine Geschwindigkeitsmessungen mit mobilen Blitzgeräten statt.

Im Mai wurden 74 Verfahren mit Verwarnungsgeldern eingeleitet, zwei Verfahren waren im Anzeigenbereich und somit mit Fahrverboten belegt. Im Juni fanden wegen Corona abermals keine mobilen Geschwindigkeitsmessungen statt.

Nicht enthalten sind die Ergebnisse der stationären Anlagen, die erst seit 4. Juni wieder in Betrieb sind.