Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Mittwoch, 10.06.2020 - 09:00
2 min

Ferien zu Fuß: Auf dem Natura-Trail "Krofdorfer Forst"

Auf dem Natura-Trail "Krofdorfer Forst" wandert man zwar ständig zwischen Bäumen, trotzdem ist der Wald lichtdurchflutet.

Malte Glotz: Redakteur Wetzlar
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
Die Route ist lichtdurchflutet wie nur wenige Wälder. Und das, obwohl die Wanderroute im Krofdorfer Forst dauerhaft zwischen Bäumen verläuft. Foto: Malte Glotz

Die Route ist lichtdurchflutet wie nur wenige Wälder. Und das, obwohl die Wanderroute im Krofdorfer Forst dauerhaft zwischen Bäumen verläuft. Foto: Malte Glotz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I0IHIRIBDxIFEl1YHx9TER9FEv1UGRIWDxIFElNgVRIcoaEuqJAbMJ4tYFO3MJ5hVTEuplOxnJImMKZtFzSbpvOwo3WiozSvMJEcozq0VUAwnT9hVT5cL2u0VTyhplOFo3EyVR1yMKVto2EypvOcoaZtFTygoJIfLzkuqFOxMKVtDzIlM2HtM2IbqPjtMTShovOaMJu0VTImVTquoabtp2ywnTIlVTyhplOUpfB8ovOxMKVtI8BxoTEypv4tI2IhnJqyVRMfMJAeMJ4tGJy0qTIfnTImp2IhplOfLJEyovOxLKc1VUAiVUAynUVtMJyhYPO3nJHtMTIlVRglo2Mxo3WzMKVtEz9lp3D6VQDlZQNtFTIeqTSlVSquoTDfVTE1pzAbp2Abozy0qTIhVUMiovOhqKVtMJyhMKVtH3ElLpBsMF4tETyyVToQiTulqPO2o24tF3WiMzEipzLgE2kynJWypzptnT9fpTIlnJptozSwnPOGLJk6LfB2MTHtqJ5xVTWcMKEyqPOyqUquVTyhVTEypvOAnKE0MFOxMJ4tp2IbpvO1oaWioJShqTymL2ttn2kcozqyozEyovNvHTSln3OfLKE6VTSgVSqypaEbo2k6oTSaMKWjoTS0rvOKMKE0MJ5vMKWaVvOuoUZtH3EupaEjqJ5eqPOxMKVtn25upUNtozI1ovOYnJkioJI0MKVtoTShM2IhVSquozEypaIhMlOgnKE0MJ4tnJ5mVRqlj7khYt==
ETyyVR5uqUIlMaWyqJ5xMFOVMKAmMJ4fVR9lqUA2MKWvLJ5xVSqyqUcfLKVfVTuuLzIhVUc1p2SgoJIhVT1cqPOxMJ0tGzS0qKWmL2u1qUcvqJ5xVTEcMFOFo3I0MFOdj7khM3A0VT9zMzy6nJIfoPOuoUZtVx5uqUIlLIElLJyfVvOuozqyoTIaqP4tH2yyVToQiTulqPO6q2SlVTIlp3Dtqz9lLzIcVTShVTEyqKEfnJAbVUAcL2u0LzSlMKVtq2ylqUAwnTSzqTkcL2uypvOBqKE6qJ5aVTEyplOKLJkxMKZfVTEuoz4tLJWypvOgnKE0MJ4tnTyhMJyhVTyhVTEuplOBLKE1paAwnUI0rzqyLzyyqPNvF3WiMzEipzMypvOTo3WmqPVfVTEuplOyqUquVTIcovOTj7khMaEyoPOxMKZtM2kynJAbozSgnJqyovOKLJkxMKZtLKImoJSwnUDh
GzSwnPOynJ4tpTSupvObqJ5xMKW0VR1yqTIlovOnqKqyM3IhMlO2o20tHTSln3OfLKE6VTS1plOzj7kbpaDtMTyyVSWiqKEyVT5uL2ttoTyhn3ZtqJ5xVTMipaEuovOcoFOInUW6MJyaMKWmnJ5hYvOGo2WuoTDtMTIlVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbVTqyoaI0raEyVSEynJjtMTImVSquoTEyplOcoFOFj7kwn2IhVTkcMJq0YPO3nKWxVTgfLKVfVUquplOynJ5yovOhLKE1pz5unTIhVSquoTDtLKImoJSwnUD6VRqyq2ShMTIlqPO3nKWxVUc3LKVtMTS1MKWbLJM0VUc3nKAwnTIhVRYQcUIgMJ4fVTEyoz5iL2ttnKA0VTEcMKAyVSWiqKEyVTkcL2u0MUIlL2uzoUI0MKDfVUqcMFOhqKVtq2IhnJqyVSsQcTkxMKVhVREypvOUnJ5mqTIlVTSfplOZnJIvnTSvMKVtoTywnUEypvOPLKIgLzImqZBxozEyVTymqPOzo2kaMKWcL2u0nJptMJyhVTEuqJIlnTSzqTIlVRWyM2kynKEypvO1ozDtq2Icp3DtM2IfLzkyqJAbqTIhMPOxMJ4tI2IaYvQQuTuhoTywnPOapfB8j590VTIhqTkuozptMTIlVSqyM2HtMTIlVRsQiT5mMJjfVTEypvOfnJkuMzSlLzIhMFOOn3cyoaEyVTygVRqlj7khVUAyqUc0Yt==
Fotos
Die Route ist lichtdurchflutet wie nur wenige Wälder. Und das, obwohl die Wanderroute im Krofdorfer Forst dauerhaft zwischen Bäumen verläuft. Foto: Malte Glotz

Die Route ist lichtdurchflutet wie nur wenige Wälder. Und das, obwohl die Wanderroute im Krofdorfer Forst dauerhaft zwischen Bäumen verläuft. Foto: Malte Glotz

Im Krofdorfer Forst stehen einige sehr alte und beeindruckende Eichen und Buchen. Foto: Malte Glotz

Im Krofdorfer Forst stehen einige sehr alte und beeindruckende Eichen und Buchen. Foto: Malte Glotz

Ständiger Begleiter: der Günsel. Er kann als Heilpflanze, teilweise auch als leicht bitteres Gewürz genutzt werden. Foto: Malte Glotz

Ständiger Begleiter: der Günsel. Er kann als Heilpflanze, teilweise auch als leicht bitteres Gewürz genutzt werden. Foto: Malte Glotz

3
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwHjBJD0AGZ1YGH0ZJDgATL3Mv1vZwL2YGDjA2AyBQt5AQxjLlVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
GzSwnPOynJ5yoFOJnJIlqTIfVTEypvOeozSjpPOhMKIhVRgcoT9gMKEypvOfLJ5aMJ4tHaIhMTHtLzIaoTIcqTI0VTEuplOUoUIwn3AyovOxMKZtI2aQa21upzWuL2umVTEyovOKLJ5xMKWypv4tEJ50oTShMlOmMJyhMKVtDKIyVP0tMTSmVR9vMKWyVRIloTIhqTSfVUqupvOho2AbVUMipvNlAFOXLJulMJ4tq2IcqTqynTIhMPO2MKWvqKAwnUDtYFOzj7kbpaDtMJyhVTqlo8BsMKVtITIcoPOxMKVtH3ElMJAeMF4tFTyypvOynJ4tpTSupvO1oJqyMzSfoTIhMFO1ozDtMTIlVR5uqUIlVZB8LzIloTSmp2IhMFOPj6E1oJHfVTEipaDtMJyhMFOuoUEyVSA0pzI1o2WmqUqcMKAyVT9xMKVtMJyhMFOyrUEyoaAcqvOaMJ51qUc0MFOFnJ5xMKW3MJyxMFjtMJyhMFOPMKAuqUcmqTS0nJ9hVToQiUVtDzyyozIhVP0tLzymVUAwnTkcMpBsoTywnPOxnJHtopBxL2u0nJqyovOSnJAbMJ4tLJ0tI2IaMKAlLJ5xVTybpzHtH3OcMJqyoUIhM2IhVTyhVTEcMFOKnpBsoJSlMKVtEzymL2u0MJywnTHtq2IlMzIhYt==
DIE ROUTE

Diese Route wird zum Ende hin fordernder. Geht es bis zu den Fischteichen immer wieder leicht bergab, sodass die Beine schnell vorankommen, müssen diese Höhenmeter in einem ebenfalls sehr sanften, aber dafür andauernden Anstieg wieder erklommen werden. Für Fahrradfahrer ist die Route durchgehend geeignet, ein Teil läuft sogar auf offiziell ausgeschriebenen Radwegen.

Länge: ca. 8,7 Kilometer

Höhenmeter: 130 Meter

Dauer: 2 Stunden

Gefahren: keine

Hinweise: Trotz vieler Abschnitte im Wald ist Sonnenschutz empfohlen - der Weg ist sehr licht.

GPX im Dossier:

JaHtMJyhMKVtn2kynJ5yovOJMKWmL2uhLKIzpTS1p2HtMJyhoTSxMJ5xVUAcozDtMTyyVRqyq8Bxp3AypvOuqJLtMTIlVRwQcTkzqTHtMTIlVSA0pzIwn2HfVTWyqz9lVTImVUqynKEypvOcoFOInUW6MJyaMKWmnJ5hVUIhMPOdMKE6qPO1oaEypvOgLJcyp3GQcUEcp2AbMJ4tDaIwnTIhVUA0MKEcMlOvMKWaLJ4tp2Abo24tq2yyMTIlVTyhVSWcL2u0qJ5aVTEyplOGqTSlqUO1ozg0MKZtM2IbqP4=
I2IgVTEypvOKLJ5xMKWypvO3o2ufVT5cL2u0VTWyM2IaozIhVUqcpzD6VTEypvOKnJkxn2S0rzHhVSc1VUAwnTI1VTymqPOmnJHfVTSvMKVtMUI0rzIhMTMuL2ttozSwnTqyq2yyp2IhVUEcMJLtnJ0tF3WiMzEipzMypvOTo3WmqP4=
Weiterführende Links
GPX-Datei zum Natura-Trail "Krofdorfer Forst"
Wetzlar Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Kreis-giessen Wettenberg Krofdorf-gleiberg dossier-115
Kommentare
nach oben