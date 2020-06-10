Mittwoch, 10.06.2020 - 09:00
2 min
Ferien zu Fuß: Auf dem Natura-Trail "Krofdorfer Forst"
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
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DIE ROUTE
Diese Route wird zum Ende hin fordernder. Geht es bis zu den Fischteichen immer wieder leicht bergab, sodass die Beine schnell vorankommen, müssen diese Höhenmeter in einem ebenfalls sehr sanften, aber dafür andauernden Anstieg wieder erklommen werden. Für Fahrradfahrer ist die Route durchgehend geeignet, ein Teil läuft sogar auf offiziell ausgeschriebenen Radwegen.
Länge: ca. 8,7 Kilometer
Höhenmeter: 130 Meter
Dauer: 2 Stunden
Gefahren: keine
Hinweise: Trotz vieler Abschnitte im Wald ist Sonnenschutz empfohlen - der Weg ist sehr licht.
GPX im Dossier:
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Weiterführende Links