Ferien zu Fuß: Von Nauborn ins Siebenmühlental

Namensgeber der Rundtour: Die Ruine der Theutbirg-Basilika bei Nauborn. Foto: Malte Glotz
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DIE ROUTE
Viel mehr als ein
längerer Spaziergang ist diese Route für ausdauernde Wanderer sicherlich nicht. Sie stellt keine besonderen Anforderungen an die Wanderer. Gerade deshalb ist sie auch für Familien, für Einsteiger, für ältere oder gebrechliche Naturliebhaber zu bewältigen. Mit dem Fahrrad ist sie problemlos zu bewältigen, mit geländegängigen Kinderwagen-Modellen ebenso. Länge: mit Abstechern 7 Kilometer, ohne 6 Kilometer Höhenmeter: ca. 100 Dauer: 1,5 Stunden Gefahren: Ganz zu Beginn geht es für 20 Meter direkt an der vielbefahrenen L 3284 am Ortsausgang Nauborns entlang. Hinweise: Es gelten die Corona-Kontaktregeln: Nur innerhalb der im gleichen Haushalt lebenden Familie wandern oder mit einer haushaltsfremden Person. Bitte Abstände wahren und Hygieneregeln einhalten. Einkehrmöglichkeiten: Außerhalb von Corona-Zeiten lädt die Honigmühle zum Ausruhen ein.
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