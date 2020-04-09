Lokales

Wetzlar

mehr aus Wetzlar
plus
Donnerstag, 09.04.2020 - 09:27
3 min

Ferien zu Fuß: Von Nauborn ins Siebenmühlental

Viele Freuden nimmt uns derzeit die Corona-Pandemie. Rausgehen gehört nicht dazu - weshalb wir eine Wanderung von Nauborn ins Siebenmühlental unternommen haben.

Malte Glotz: Redakteur Wetzlar
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
Namensgeber der Rundtour: Die Ruine der Theutbirg-Basilika bei Nauborn. Foto: Malte Glotz

Namensgeber der Rundtour: Die Ruine der Theutbirg-Basilika bei Nauborn. Foto: Malte Glotz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I0IHJxkOHv1BDIIPG1WBYwjiLw4tETSmVSAcozqyovO1ozDtMTSmVSquozEypz4fVTEcMKAyVTWynJEyovOej7MlpTIloTywnPOxqKWwnTS1plOzo3WxMKWhMTIhVSGQcUEcM2gynKEyovOaMJwQgaWyovOmMJy0VTcynTIlVTIhMlO6qKAuoJ1yov4tH2ywnTIlVT5cL2u0VToQiUVtnzIxMJ4tqJ5xVUAcL2uypvObMKI0MFO3MJ5cM2IlYPOuoUZtMJuyMTIgYvORo2AbVTEuplOlMJywnTuuoUEcM2HtGTyyMTq1qPOlqJ5xVUIgVTEcMFOTo3W0LzI3MJq1ozptraHtEaKQalNgVUMioFO3LJ5xMKWhMTIhVR3QiTkfMKVtj7kvMKVtMTyyVTWfLKIyovOPMKWaMFOvnKZtraIgVTiQiTufMJ4tE3W1ozEyVP0tLzIfMJq0BvOIoaEypvOzpzIcMJ0tFTygoJIfVUqcpzDtM2ImqJ5aMJ4h
ETSmVRkcMJDtMTyyp2IlVSquozEypaIhMlO1oaAypzIlVSAypzyyVPWTMKWcMJ4traHtEaKQalVtoKImplNvEKZtn2kupUOypaDtMTyyVR3QiTufMFVtp2Icov4tI2IhovOhnJAbqPOcovOxnJImMKVtJzIcqPjtnJ4tMTIlVRAipz9hLFOxLKZtLzIbMKWlp2AbMJ5xMFOHnTIgLFOcp3DfVUAcL2ttqJ53MJyaMKWfnJAbYPOGL2ulnKE0VToQiUVtH2Abpzy0qPjtMJyhVTShMTIlMKZtGTyyMPO2o20tFTylovOfLJ5ap2SgVTyhplOCnUVtp2AbqJ1gMJkhVUsQiUWxMFjtraIgnJ5xMKA0VUAynJ4tHzIzpzScowbtVxWlj7kxMKVfVUc1pvOGo25hMFjtraIlVRMlMJybMJy0Vv4tI2ShMTIlovjtMTSmVTymqPOzpzymL2uyVRk1MaDfVTEuplOcp3DtGTIvMJ4fVTEuplOcp3DtnJ5hMKWyVRIcozgynUVfVT9bozHtnJ4tMTIhVTIcM2IhMJ4tqzyypvOKj6EhMTIhVTIcozqyn2Iln2IlqPO6qFOmMJyhVP0tEaWynJuynKDhVSIhMPOxLKZtM2yfqPOzj7klVRWlj7kxMKVtM2kynJAbMKWgLpBsMJ4fVUqcMFOzj7klVSAwnUqyp3Eypz4h
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwVkMGZmMTDjYGqyZmNgATSwMP05LGp1YJZ0BTRkA2ExZmOvAPVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
DIE ROUTE

Viel mehr als ein längerer Spaziergang ist diese Route für ausdauernde Wanderer sicherlich nicht. Sie stellt keine besonderen Anforderungen an die Wanderer. Gerade deshalb ist sie auch für Familien, für Einsteiger, für ältere oder gebrechliche Naturliebhaber zu bewältigen. Mit dem Fahrrad ist sie problemlos zu bewältigen, mit geländegängigen Kinderwagen-Modellen ebenso.

Länge: mit Abstechern 7 Kilometer, ohne 6 Kilometer

Höhenmeter: ca. 100

Dauer: 1,5 Stunden

Gefahren: Ganz zu Beginn geht es für 20 Meter direkt an der vielbefahrenen L 3284 am Ortsausgang Nauborns entlang.

Hinweise: Es gelten die Corona-Kontaktregeln: Nur innerhalb der im gleichen Haushalt lebenden Familie wandern oder mit einer haushaltsfremden Person. Bitte Abstände wahren und Hygieneregeln einhalten.

Einkehrmöglichkeiten: Außerhalb von Corona-Zeiten lädt die Honigmühle zum Ausruhen ein.

I2IlVUAcL2ttqz9hVTEyovOBLKIvo3WhMKVtITIhozympTmQcUE6MJ4tLKImVUc1VTEcMKAypvOFqJ5xq2ShMTIlqJ5aVTS1Mz1uL2u0YPOxMKVtp3QQiUW0VTEcMKAyVRMlMJybMJy0VUAwnT5yoTjfVTqypzSxMFOdMKE6qPOcoFOTpfB8nTkcozphVSIhMPOxMKVtnTS0VTIcozIhVTqlo8BsMJ4tITIcoPOmMJyhMKVtI2ShMTIlqJ5aVTIcovOFLKImL2uyovO1ozDtGKIloJIfovOcoFOCnUVfVTEuplOcnT0tMJyhMJ4tFTyhq2IcplOanJW0YPO3LKW1oFOynJ4tLJ5xMKWyplOKLJ5xMKWfnJIxVTucMKVtLJ5aMJWlLJAbqTIlVUsQcUWyBvOAqJ50MKVtp3OlqJEyoT5xMFOPj6EwnTkynJ4tnTSvMJ4tnTyypvOynJ5mqPOAj7kboTIhVTShM2I0pzyyLzIhVP0tMTSmVSAcMJWyoz3QiTufMJ50LJjtnTS0VUAynJ5yovOBLJ1yovOhnJAbqPO1oKAioaA0YvOOovOxpzIcMJ4tMfB8nUW0VTEcMFOHo3IlVUMipzWynFjtMJyhMFOfj6ExqPO6qJ0tIzIlq2IcoTIhVTIcov4=
ETylMJg0VTucoaEypvOxMJ4tITIhozympTmQcUE6MJ4fVTEypvOKMJptMfB8nUW0VTkynJAbqPOvMKWaLJ4fVUA0MJu0VUAwnT9hVTEcMFOKMJaQa23QiTufMF4tGz9wnPObMKI0MFO3nKWxVTEipaDtE2I0pzIcMTHtqzIlLKWvMJy0MKDhVSqynKEypvOaMJu0VTImVTWypzquovNgVUIhMPOxLKZtLzkynJW0VTS1MvOxnJImMKVtIT91pvOuqJAbVTMup3Dtp2Abo24tMTyyVTIcoaccM2HtH3EynJq1ozphVSW1ozDtZGNjVRwQgzuyoz1yqTIlVUAcozDtraHtj7kvMKW3nJ5xMJ4tqJ5xVTEuqz9hVTEypvQQiTWypaqcMJqyozEyVSEynJjtMTylMJg0VT5uL2ttMTIlVR3QiTufMFOyoaEfLJ5aVUMiovODMzIlMTIeo3OjMJkhVUIhMPOcovOxMJ4tI2SfMPObnJ5ynJ4hVRIcozHtLJkmolOuqJAbVTShVTuynpBsMJ4tH29goJIlqTSaMJ4traHtLzI3j6EfqTyaMJ5xMFOOqJMaLJWyYt==
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwZ3Zwx3AzL2YGIzAGNgAQV5BP1uZwpmYJV0BQtmAmSuL2RlLvVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
EJyhnJqyVSAypaOyoaEcozIhVTygVTEyqKEfnJAbVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbVTqyoaI0raEyovOKLJkxVUAjj6E0MKVtj7MzMz5yqPOmnJAbVTEuplOxMKW6MJy0VT5iL2ttn2S1oFOaMKAwnTkip3AyozHtDzmQcUE0MKVgVUIhMPOBLJEyoTEuL2tfVUqynKEyVRSwn2IlMzmQcTAbMJ4tM2IvMJ4tMTIhVRWfnJAeVTWcplOhLJAbVSWynKAenKWwnTIhVTMlMJxh
H28tM2IbqPOyplOynJ5yVTquoacyVSqynJkyVUA0MKEcMlOuqJLtMTIhVRM1ozg0qKWgVTEyplOGqT9jpTIfLzIlM3ZtraHhVREcMFOZLJ5xoJSln2HtnJ1gMKVtnJ0tDKIaMFjtM2IbqPOyplOzLKA0VTWcplOcoaZtF2ylp2AbMJ53j6EfMTAbMJ4tnTyhMJyhYvORo2AbVTS1MvOynJ5ypvOapz/Qa2IhVSA0MKWhn3WyqKc1ozptMTylMJg0VTSgVSquoTEyp3WuozDfVUqiVRkcMJqyLfBxozgyVUc1oFOSoaEmpTShozIhVTIcozkuMTIhYPOvnJIaqPO1oaAypzHtIT91pvOaLJ56VUAwnTSlMvOhLJAbVUWyL2u0plOuLvjtozywnUDtnJ4tMTIhVSquoTDtnTyhMJyhYPOmo25xMKWhVTygoJIlVTSgVSquoTEyp3AuqJ0tMJ50oTShMl4tGTyhn3ZtMTIlVSquoTDfVUWyL2u0plOYo3OjMJkhYPObMKWlp2AbqPObnJIlVUWyM2ImVSElMJyvMJ4tqz9hVRyhp2IeqTIhYPOxnJHtMTyyVTMlnKAwnPOypzWfj7kbqTIhVRiQgaA0oTywnTgynKEyovOuqJMmqJAbMJ4hVRS1L2ttMTyyVRWynJ5yVTEypvOKLJ5xMKWypvOxLJ5eMJ4tMTyyp2HtI2IaMF1KLJufBvOULJ56VUAuozM0VTqynUDtMKZtLzIlM2SvYt==
CTtmCwkvCyqyM2IhVRAipz9hLFOgqKAmVTEcMFOSnJ5eMJulVTS1p2MuoTkyowjiLw48Y2tmCt==
IJ50MJ4fVZB8LzIlVTIcozHtn29jMaA0MJyhM2IjMzkup3EypaEyVRWlj7kwn2HfVTqynUDtMTyyVSWiqKEyVUWyL2u0plOuLvNgVUqypvOmnJAbVTkcozgmVTwQcTk0YPOeo21gqPO6qFOynJ5yoFOUMJWcMKDtozSgMJ5mVPVkZQNjYJeQcTulnJqyVRIcL2uyVv4tETIlVRWuqJ0tp2IfLaA0VUA0MJu0VUEcMJLtnJ0tIJ50MKWbo2k6YPOhqKVtLJ4tMTIlVTqlj7khMJ4tHTkun2I0qTHtVx5uqUIlMTIhn21uoPVtraHtMKWeMJ5hMJ4hVSc1M8BxozqfnJAbVTymqPOypvOhnJAbqPjtMTIlVRSvp3EyL2uypvOfo2uhqPOxMJ5ho2AbYt==
JaIlj7kwnlOuqJLtMTIlVTIcM2IhqTkcL2uyovOFo3I0MFOvMJqfMJy0MKDtoaIhVTEypvOOLzSwnPOxMJ4tI2ShMTIlMKVfVT5iL2ttMJyhoJSfVUqcpzDtn3IlrvOcovOSpzyhozIlqJ5aVTqypaIzMJ4fVTEup3ZtFT9frvOuqJAbVTIcovOWozE1p3ElnJIjpz9xqJg0VTymqPjtLzI2o3VtMTyyVRuiozyaopB8nTkyVTyhplOPoTywn2MyoTDtn29goKDhVRS1j59ypzuuoTVtqz9hVRAipz9hLF1nMJy0MJ4toZBxp3A0VUAcL2ttnTyypvOynJ5eMJulMJ4fVUqyozyaMFOYnJkioJI0MKVtqz9gVSA0LKW0pUIhn3DtMJ50MzIloaDhVREypvOKLJ5xMKW3MJptM2IbqPOlMJAbqUZtqz9lVTEypvOAj7kboTHtraqcp2AbMJ4tI2SfMPO1ozDtI2I0rzWuL2ttq2IcqTIlYPOvnKZtMJyhVSAwnTyfMPOhLJAbVTkcozgmVUc1pvOFqJyhMFOxMKVtDzSmnJkcn2RtITuyqKEvnKWaVUqynKA0YvOSplOmnJ5xVTgynJ5yVQHjZPOAMKEypvO1ozDtLKIwnPObnJIlVTymqPOynJ5yVUAwnTS0qTyaMFOFLKA0VT3QgzqfnJAbYPO3j6EbpzIhMPOxMKVtMTSmVSAwnTyfMPQQiTWypvOxnJHtE3WuLaIhM2IhVTygVUMypzquozqyozIhVRcunUWbqJ5xMKW0VUA0qJEcMKW0VUqypzEyovOmo2kfqTHh
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VzLlZ2L2MGtkYJMxZQZgAQAwZl1uAmp1YJMyZmMwZGL1BGp4LlVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
JaIlj7kwnlOuqJLtMTIgVSqyMlOcp3DtMKZtnzI0raDtoz9wnPOynJ4tn25upUOypvOYnJkioJI0MKVfVUsQcTulMJ5xVTEyp3AyovOxnJHtI2Icj59gj7kboTHtp2Abo24tq2yyMTIlVTygVRWfnJAeVTymqP4tGz9wnPOynJ5gLJjtj7kvMKVto2MzMJ5yVRMfj6EwnTHfVTkcMJqyovNgVUMcMJkfMJywnUDtoJy0VTIcozIgVRkcMJDtLKIzVTEyovOZnKOjMJ4fVT5uL2ttp2yyLzIhVRgcoT9gMKEypz4tnTyhqTIlVTIcozIlVTgfMJyhMJ4tF3IjpTHtp2Abo24tMTyyVSEyoz5cp3Ofj6E0rzHtGzS1Lz9loaZh
Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Nauborn Aufmacher-web Tops-mh dossier-115
Kommentare
nach oben