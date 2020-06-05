Freitag, 05.06.2020 - 12:50
2 min
Ferienspaß im Corona-Sommer
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
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ANMELDUNG
Ab Mittwoch, 10. Juni, kann man sich für das Wetzlarer Ferienprogramm über www.juki-wetzlar.de registrieren, einloggen und anmelden. Eine Neu-Registrierung sei aus Datenschutzgründen erforderlich, verweist die Stadt. Bei Fragen steht das Team des Ferienprogramms unter Telefon 0 64 41 - 99 51 61 oder 99 5165 zur Verfügung. (taf)
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