Festival am Dutenhofener See

Wetzlar (red). Die Veranstaltungsbranche hat mit der Corona-Krise besonders zu kämpfen. Markus Strasser vom Dutenhofener See, Nils Hofmann und Sören Flimm, beide Musiker und Unternehmer) hatten da eine Idee: Nachdem die Konzerte der Dorfrocker Mitte Juni unter den momentanen Bedingungen stattgefunden haben und bei den Gästen gut angekommen sind, warum nicht die Möglichkeiten am Dutenhofener See weiterhin nutzen, um wieder Kulturprogramm anbieten?

Aus einer zunächst losen Idee wurde schnell Wirklichkeit: Die kleine Seebühne mit ihrem "Lake-Night-Sommer" am Dutenhofener See war geboren. Zwischen Mitte Juli und Ende August wird es auf dem Gelände ein Festival geben. Direkt am Ufer des Sees steht die Kleine Seebühne, auf der verschiedene Künstler zu sehen und zu hören sein werden. Zu den Highlights des Programmes zählen Künstler und Formationen wie Geri der Klostertaler, Dirk Lindemann mit den schönsten Songs von Udo Jürgens, "Welthits aus dem Wohnzimmer - Nils Hofmann und Sören Flimm" sowie David and the Goliaths. Musikalisch wird für jeden Geschmack etwas geboten: von Pop bis Evergreens, von volkstümlich bis Musical.

150 Sitzplätze

mit Abstand zueinander

Alle Veranstaltungen finden konzertant statt: Es wird Sitzplätze für das Publikum geben (freie Platzwahl). Party und Tanzen wird jedoch nicht möglich sein. Die 150 Sitzplätze beziehungsweise kleinen Sitzplatzgruppen werden mit einem Abstand von zwei Metern auseinanderstehen. Getränke werden auf dem Veranstaltungsgelände angeboten. Sollte das Wetter am Veranstaltungstag zu schlecht sein, wird die Veranstaltung verschoben und im Zweifel abgesagt.

Informationen zum Programm und Tickets sind unter www.lakenightsommer.de erhältlich. Der Eröffnungsabend wird am Freitag, 17. Juli, sein, mit Nils Hofmann und Sören Flimm auf der Bühne.