Festival im Rosengärtchen

"Rosengärtchen live" beginnt am 17. Juli mit der Entertainerin und Sängerin Gayle Tufts, die ein Best-of-Programm gemeinsam mit dem durch das Wetzlarer Musical "Lotte" bekannten Komponisten Marian Lux präsentieren wird.

Die Gruppe "Spark - The Classical Band" kommt am 24. Juli, ein Hörgenuss für Klassikliebhaber und andere.

Schauspieler André Eisermann (Foto) wird seine legendäre Lesung von "Die Leiden des jungen Werther" nach vielen Jahren am 25. Juli zurück nach Wetzlar bringen.

Am 31. Juli wird es mit "Best of Dirk Daniels & Friends" einen Abend mit Lokalmatadoren geben.

Ein Ausblick für den August: Die Stars aus dem Wetzlarer Musical "Lotte" kommen ebenso zurück, wie Chanson- und Musical- "Grande Dame" Katharine MehrlingDer bayerische Liedermacher und TV-Moderator Werner Schmidbauer wird den Abschluss der Veranstaltungsreihe am 17. August bilden. Er kommt, wie Frank Dauer verriet, mit dem Wohnmobil direkt aus dem Norwegenurlaub.

Aus lokaler Sicht wird Christoph Drewitz' erfolgreiche Inszenierung von "Der Vorname" des Neuen Kellertheaters Corona-kompatibel neu aufgelegt. Weitere Programmpunkte und genaue Termine gibt es im Internet.