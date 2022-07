"Fetzentaler" heizen zum Ochsenfest-Auftakt ordentlich ein

Jetzt teilen:

Mit einer Mischung aus Schlager, Oldies, Rock und Pop haben die "Fetzentaler" zum Auftakt des Ochsenfests am Donnerstagabend für ordentlich Stimmung gesorgt. "Schön, dass hier schon am ersten Abend so viel los ist", freute sich Frontsänger Andi zu Beginn des mehrstündigen Auftritts und forderte das Publikum auf: "Lasst uns zusammen Spaß haben!". Die von den Veranstaltern erhoffte Sehnsucht der Menschen in der Region nach dem größten Volksfest in Mittelhessen nach fünf Jahren Abstinenz war am ersten Tag sofort zu spüren. Mehrere Hundert jüngere und ältere Gäste fanden sich trotz des wechselhaften Wetters im Festzelt ein, um gemeinsam zu den Songs der Band aus dem österreichischen Flachau zu feiern. tkö/Foto: Timo König