Feuer in Kellerwohnung im Magdalenenhäuser Weg

In einer Kellerwohnung im Magdalenenhäuser Weg in Wetzlar ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Feuerwehr Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ein Feuer ist am Dienstagabend in einer Kellerwohnung im Magdalenenhäuser Weg in Wetzlar ausgebrochen. Laut Feuerwehr war zunächst unklar, wie viele Personen sich im Gebäude befanden. Zudem war der Einsatzort schwer zugänglich, da sich das Haus, das zu einer Kirchengemeinde gehört und auch als Gemeindesaal genutzt wird, in zweiter Reihe hinter anderen Häusern befindet. Deshalb forderte der Einsatzleiter der Wetzlarer Feuerwehr Unterstützung durch die Feuerwehr Niedergirmes an.

Zwei Trupps unter Atemschutz gelang es rasch, den Brand zu löschen. Zwei Personen aus der fünfköpfigen Familie, die in der Wohnung lebt, kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Wohnung ist laut Informationen der Feuerwehr vorerst nicht bewohnbar. Die Einsatzkräfte brachten die Familie zunächst für eine Nacht in einer Ersatzunterkunft unter.

Fotos In einer Kellerwohnung im Magdalenenhäuser Weg in Wetzlar ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Feuerwehr Wetzlar In einer Kellerwohnung im Magdalenenhäuser Weg in Wetzlar ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Feuerwehr Wetzlar In einer Kellerwohnung im Magdalenenhäuser Weg in Wetzlar ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Feuerwehr Wetzlar 3

Durch die Löscharbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der als Umleitungsstrecke für die Braunfelser Straße dienende Magdalenenhäuser Weg musste zeitweise komplett gesperrt werden. Der Einsatz, an dem auch Wehren aus Hermannstein und Büblingshausen sowie ein Rettungswagen beteiligt waren, war gegen 20.15 Uhr beendet.

Schadenshöhe und Brandursache sind laut Feuerwehrinformationen nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.