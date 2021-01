Feuer in Wetzlarer Sammelunterkunft

Die Feuerwehr hat den Brand Freitagnacht auf den Ausbruchsort begrenzen können. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR - In einem als Sammelunterkunft genutzten Gebäude in der Seibertstraße ist am späten Freitagabend in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr Wetzlar setzte zur Brandbekämpfung zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr ein, um das Feuer zu löschen. Das betroffene Zimmer ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die restlichen Wohnungen sind jedoch weiterhin nutzbar. Durch das schelle eingreifen der Feuerwehr und die frühzeitige Alarmierung durch die Bewohner konnte das Feuer auf den Ausbruchsort begrenzt werden. Wieder einmal zeigte sich, wie wichtig Rauchmelder sind.

Der Bewohner des Zimmers war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht darin. Durch die Rauchmelder wurden die Anwesenden Bewohner frühzeitig auf den Brand aufmerksam. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung übernommen.