Feuer in Wohnung in Büblingshausen ausgebrochen

Feuerwehreinsatz in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Büblingshausen. (Foto: Stadtverwaltung Wetzlar Amt für Brandschutz)

WETZLAR - Ein Feuer ist am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in der Mörikestraße in Wetzlar-Büblingshausen ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, ging die Meldung mit dem Zusatz "Menschenleben in Gefahr" gegen 12.25 Uhr bei der Leitstelle ein. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, brannte im sechsten Geschoss des Mehrparteienhauses die Küche einer Wohnung. Zwei Senioren hatten sich zu diesem Zeitpunkt auf den Balkon der Wohnung gerettet.

Die Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell gelöscht. Die Bewohner konnten dann über das Treppenhaus aus dem Gebäude geführt werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Senioren. Nach 45 Minuten war der Einsatz laut Feuerwehr beendet.