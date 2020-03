Feuerwehr löscht Brand auf Balkon in Niedergirmes

29 Einsatzkräfte der aus Wetzlarer Wehren haben einen Brand auf einem Balkon eines Wohnhauses in der Kirchstraße in Niedergirmes gelöscht. Foto: Feuerwehr Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Kirchstraße in Niedergirmes gerufen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich keine Bewohner mehr in der betroffenen Wohnung befanden. "Es brannte auch nicht in der Wohnung, sondern auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss", teilte die Feuerwehr mit. Dort waren eine größere Menge an Pappe und Tapetenreste in Brand geraten. Rauch drang in die Wohnung ein.

Insgesamt sind

29 Einsatzkräfte vor Ort

Ein Trupp ging über eine Steckleiter von Außen zur Brandbekämpfung vor. "Ein weiterer Trupp befand sich in der betroffenen Wohnung und hätte von dort sofort eingreifen können, wenn das Feuer doch noch übergegriffen hätte", so Pressesprecher Alexander Lotz. Der Trupp im Inneren brachte eine Katze in Sicherheit. Nach umfangreichen Aufräum- und Belüftungsmaßnahmen war der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Wehren aus Hermannstein, der Innenstadt und Niedergirmes war mit insgesamt 29 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug waren im Einsatz.