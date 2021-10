Feuerwehr Niedergirmes muss 126 Mal ausrücken

Der stellvertretende Wehrführer Stephan Horvath (v.l.), der zweite stellvertretende Wehrführer Ernesto Castrejon, Wehrführer Alexander Lotz, Oberbürgermeister Manfred Wagner und Ehrenstadtbrandinspektor Horst Kaiser verabschieden Werner Apel (4.v.l.) in die Alters- und Ehrenabteilung. Foto: Feuerwehr Niedergirmes

WETZLAR - Die Freiwillige Feuerwehr Niedergirmes ist im vergangenen Jahr zu 126 Einsätzen ausgerückt. Das berichtete Wehrführer Alexander Lotz auf der Jahreshauptversammlung.

Bilanz: Die Anzahl der Einsatzkräfte habe sich um einen auf 35 verringert. Die Corona-Pandemie sei in allen Bereichen der Aktivitäten der Wehr zu spüren. Ausbildung, Lehrgänge und kameradschaftliche Zusammenkünfte mussten zum größten Teil ausfallen.

Beim Anbau an das Niedergirmeser Gerätehaus gebe es einen sichtbaren Baufortschritt. Einzelne Räume können schon genutzt werden. So stehen die Spinde der Einsatzkräfte seit einigen Wochen nicht mehr in der Fahrzeughalle. Die neue Umkleide für die Herren konnte ebenfalls bereits bezogen werden. Bis zur kompletten Fertigstellung inklusiv der Außenanlage wird es aber noch bis ins nächste Jahr dauern.

Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) bedankte sich bei den Wehrleuten für ihre Einsatzbereitschaft. Diese sei auch im Tagesbereich sichergestellt, was nicht bei allen Freiwilligen Feuerwehren möglich sei.

Ehrungen: Nach 42 Dienstjahren in der Einsatzabteilung und der Beteiligung an mehr als 2000 Einsätzen wurde Werner Apel nach Erreichen der Altersgrenze in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet. Yusuf Colak erhielt die Florian-Medaille der Hessischen Jugendfeuerwehr in Bronze. Er wird damit für seine Tätigkeit als stellvertretender Jugendwart der Kernstadt-Jugendfeuerwehr geehrt. Mit der Kinderfeuerwehrmedaille in Bronze wurden für ihr Engagement in der Kinderfeuerwehr ausgezeichnet: Karsten Siegel, Walter Rustler, Günter Kühn, Yasemin Turgut Keßler, Ann-Kathrin Fuchs Vierra, Dennis Dürrmann, Hans Joachim Natschke.

Beförderungen: Feuerwehrmann-Anwärter: Andreas Kühn, Yasemin Turgut Keßler; Oberfeuerwehrmann: Kevin Lee Koch, Stefano Sanchez; Hauptfeuerwehrmann: Lukas Braas, Jannis Peimann; Hauptlöschmeister: Sascha Brück.