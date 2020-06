Feuerwehr rettet Kälbchen aus der Lahn

Beim Einsatz auf der Lahn: Die Feuerwehr rettet ein Kälbchen, das die Uferböschung heruntergerutscht war. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WEtzlar-Naunheim (red/ taf). Tierischer Einsatz für die Stadtteilfeuerwehren aus Naunheim und Niedergirmes am frühen Sonntagmorgen: Aufmerksame Angler hatten gegen 6.30 Uhr ein wenige Wochen altes Kälbchen entdeckt, das von der Weide an der Lahn die Uferböschung runtergerutscht war und es aus eigener Kraft nicht mehr ans Ufer schaffte. "Mit vereinten Kräften und dem Einsatz von zwei Booten konnte das geschwächte Tier wieder auf die heimische Weide gebracht werden. Etwas unterkühlt und leicht zitternd wurde es von der uns kritisch beobachtenden Mutterkuh wieder in Obhut genommen", teilt die Wetzlarer Feuerwehr mit.

Insgesamt seien 20 Einsatzkräfte der beiden Wetzlarer Stadtteilwehren sowie der diensthabende Technische Einsatzleiter vor Ort gewesen.