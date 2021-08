Feuerwehr rettet zwei Senioren vor Flammen

Die Feuerwehr rückt zu einem Brand in diesem Hochhaus im Wetzlarer Stadtteil Büblingshausen aus. Zwei Senioren werden gerettet. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR - 20 Feuerwehrleute haben am Donnerstagmittag in einem Hochhaus in der Büblingshäuser Mörikestraße zwei Senioren vor einem Feuer in ihrer Küche gerettet. Die beiden hatten sich zunächst auf den Balkon ihrer Wohnung im sechsten Stock in Sicherheit gebracht. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Sacha Brück wurde die Flammen mit einem Kleinlöschgerät erstickt. Die Bewohner konnten dann über die Treppe ins Freie geführt werden.