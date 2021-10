Feuerwehr zieht dieses Jahr nicht mehr aus

Jetzt teilen:

Wetzlar (pre). Der Zeitplan für den Neubau der Feuerwache I steht unter keinem guten Stern - es gibt eine erneute Verzögerung. Weil eines von zwei Interimsquartieren noch nicht fertig sei, werde die Feuerwehr in diesem Jahr nicht mehr umziehen, berichtet Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW).

Bei Vorstellung der Baupläne im September 2019 war noch mit einer Fertigstellung des neuen Stützpunkts im Herbst 2022 gerechnet worden - nun könnte zu diesem Zeitpunkt erst der Abbruch beendet sein. Für die Bauzeit sind zwei Interimsquartiere vorgesehen: Die freiwillige Feuerwehr zieht zur Miete in ein bereits fertiges Gebäude an der Ecke Braunfelser/Siegmund-Hiepe-Straße, hauptamtliche Kräfte und Atemschutzstrecke in eine ebenfalls gemietete Halle in der Ludwig-Erk-Straße. Für sie war ursprünglich ein Containerdorf auf dem Gelände der Feuerwehr Niedergirmes geplant gewesen, dies hatte die Stadt aus Kostengründen aber dann wieder abbestellt. Schon diese Veränderung hatte zu einer Verzögerung geführt. Foto: Pascal Reeber