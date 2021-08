Feuerwehreinsatz nach Kabelbrand

Die Feuerwehr rückte zu dem Kabelbrand in der Brettschneiderstraße aus. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - Zu einem Kabelbrand ist es in einer Wohnung in der Brettschneiderstaße am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr gekommen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte zum Einsatzort aus: sieben Feuerwehrfahrzeuge und drei Krankenwagen. Zudem waren auch zwei Polizeiautos im Einsatz.

Zwei Bewohner des Hauses erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vor Ort behandelt.