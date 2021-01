Feuerwehren der Region kämpfen gegen Hochwasser

Bei Werdorf ist die Dill übers Ufer getreten. So oder so ähnlich sieht es an zahlreichen Flüssen der Region aus. Foto: Gert Heiland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen: Derzeit laufen in der Region zahlreiche Einsätze von Feuerwehren und Rettungsdiensten. In Folge des starken Regens herrscht an Flüssen, Bächen und Seen nun Hochwasser.

In Haiger etwa steht seit Freitagmorgen das Hessentagsgelände unter Wasser, und die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kämpfen mit Sandsäcken gegen die Überschwemmung an.

In Waldsolms sind am Freitagvormittag erste Keller vollgelaufen. Die örtlichen Feuerwehren wurden am frühen Freitagmorgen um 20 vor 8 alarmiert, um den ersten von insgesamt vier vollgelaufenen Kellern im Ortsteil Kröffelbach auszupumpen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren außerdem damit beschäftigt, Bachläufe zu sichern um weitere Überschwemmungen zu vermeiden. "Der Pegel hält sich nun auf einem konstanten Level und der Höchststand sollte vorerst erreicht sein", berichtet Christian Lewalter, Pressesprecher der Feuerwehr Brandoberndorf. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte für sechs Stunden im Einsatz.

Bereits am frühen Morgen hatte das Regierungspräsidium Marburg-Biedenkopf die Hochwasserwarnstufe I vermeldet - die Lahn und ihre Nebengewässer waren infolge des starken Regenfalls der vergangenen Tage bereits mancherorts über das Ufer getreten. Es sei nicht auszuschließen, dass im Laufe des Wochenendes weitere Warnstufen erreicht würden, heißt es.

Nach den Schneefreuden führt das einsetzende Tauwetter der letzten Tage auch im Usinger Land nun zu Problemen. Aufgrund der Schneemassen, die sich in den letzten Wochen auf den Berghängen der Hochtaunuskämme angesammelt haben, sorgt das Schmelzwasser nun im gesamten Hochtaunuskreis wortwörtlich für "Land unter". So ist etwa das Weiltal in großen Teilen überflutet.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.