Feuerwerk verbieten: Ja oder Nein?

Bleibt der Himmel über Wetzlar in der bevorstehenden Silvesternacht erstmals dunkel? Die Diskussion über ein Feuerwerksverbot ist in vollem Gang.

MITTELHESSEN - Soll die Knallerei wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen? Unsere Redakteure Steffen Gross und Tanja Freudenmann liefern sich ein Argumentations-Feuerwerk rund um Böller und Raketen. Alle Infos zum Thema finden Sie hier

Soll das Silvester-Feuerwerk in diesem Jahr ausfallen?

Steffen Gross sagt: Ja!

Das Corona-Jahr 2020 wird ganz sicher nicht als Knaller-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Insofern kann getrost auf das Ballern zu Silvester verzichtet werden. Wir zwingen uns mühsam zu Masken und Mindestabständen, riskieren durch Lockdowns zigtausende Existenzen, schränken unsere Sozialkontakte und Freizeitaktivitäten auf ein Minimum ein, um zu guter Letzt alles in Schall und Rauch aufgehen zu lassen? Das wäre grotesk. Klar, ein Feuerwerksverbot bedeutet einen erneuten - und für manchen sicher harten - Einschnitt. Es wäre der Bruch mit einer weiteren Tradition unter dem Druck der Pandemie.

Aber dafür gibt es genügend gute Argumente. Allen voran die Gesundheit. Die Krankenhäuser drohen unter dem Ansturm schwer erkrankter Covid-19-Patienten zu kollabieren, was die Notfallstationen jetzt auf keinen Fall gebrauchen können, sind die obligatorischen Fälle von Brand- und Augenverletzungen, zerfetzten Händen oder geplatzten Trommelfellen. Von der zusätzlichen Infektionsgefahr beim gemeinsamen, ausgelassenen Zünden von Böllern und Raketen ganz zu schweigen.

"In der Wetzlarer Altstadt sind Böller und Raketen ohnehin seit Jahren untersagt. Von einem Tabubruch kann also keine Rede sein."

Die Diskussion um ein generelles Feuerwerksverbot ist ein Dauerbrenner. Tierschützer und auch Umweltverbände fordern es jedes Jahr aufs Neue. Vierbeiner geraten durch den Krach in Panik, die Feinstaubbelastung explodiert in jeder Silvesternacht auf Rekordwerte. Auch die Feuerwehren wären besonders in diesen schwierigen Zeiten dankbar um jeden Einsatz, der ihnen erspart bleibt. Der Müll, der in den Straßen zurückbleibt, ist da nur ein Nebenaspekt. In der Wetzlarer Altstadt sind Böller und Raketen ohnehin seit Jahren untersagt. Von einem Tabubruch kann also keine Rede sein.

Noch gibt es im Rathaus keine Pläne, das Verbot auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten. Wenn, dann wäre dafür eine bundesweit einheitliche Regelung über das Sprengstoffgesetz nötig, heißt es dort. Darüber kann man durchaus geteilter Meinung sein. Wichtiger wäre, in der Sache zu einer Entscheidung zu kommen und diese - egal wie sie ausfällt - gut und nachvollziehbar zu begründen. Denn was diese Gesellschaft momentan nicht gebrauchen kann, ist, dass Querdenkern und Co. weiteres Futter für absurde Theorien geliefert wird.

So grundsätzlich manche der Probleme auch sein mögen, die das Feuerwerk mit sich bringt, falsch wäre, die Pandemie jetzt zu nutzen, um zu verbieten, was man schon immer loswerden wollte. Einigen wir uns also in Rücksicht auf die Corona-Ausnahmesituation auf eine Feuerpause 2020/21 und denken im neuen Jahr noch einmal sachlich und in Ruhe über die Zukunft nach!

Tanja Freudenmann sagt: Nein!

Um Himmels Willen: Bitte nicht noch ein Verbot. Es war klar, dass das Thema auch hierzulande für explosive Diskussionen sorgen wird, nachdem die Niederlande bereits ein Feuerwerks-Verbot für Silvester ausgesprochen haben. Und es ist auch vollkommen verständlich und nachvollziehbar, dass der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, fordert, das Silvester-Feuerwerk müsse in der Corona-Pandemie ausfallen.

Zum Feuerwerk gesellen sich rasch Alkohol, Personengruppen und Partystimmung - und das sei nicht angesagt. Stimmt, das Personal in den Krankenhäusern ist ohnehin am Limit und kann darauf verzichten, weggesprengte Finger und Co. flicken zu müssen. So und jetzt kommt das dicke "Aber": Sollten wir wirklich mit weiteren Verboten in der Corona-Krise agieren? Sollten wir wirklich noch eins draufsetzen und das in der Gesellschaft ohnehin bröckelnde Verständnis für die Maßnahmen aufs Spiel setzen?

"Jetzt die Pandemie zum Argument machen, um etwas zu verbieten, was einem vielleicht vorher schon nicht gepasst hat? Das wäre doch Wasser auf die Mühlen aller schreihalsigen Maßnahmen-Gegner."

Wir wissen doch, wie emotional und erbittert die Diskussion um das Silvester-Feuerwerk bereits zwischen Befürwortern und Gegnern geführt wurde, als Corona noch gar kein Thema war. Jetzt die Pandemie zum Argument machen, um etwas zu verbieten, was einem vielleicht vorher schon nicht gepasst hat? Das wäre doch Wasser auf die Mühlen aller schreihalsigen Maßnahmen-Gegner und würde die ohnehin schon aufgeheizte Stimmung im Corona-müden Deutschland womöglich zum Überkochen bringen. Unvernünftige - und davon gibt's ja derzeit offensichtlich erschreckend viele - würden sich dann doch gerade erst recht und umso wilder ins Jahr 2021 böllern.

Nein. Kein Verbot. Bitte! Verbote müssen kontrolliert und durchgesetzt werden. Wie soll die Polizei das bitte in der Silvesternacht personell stemmen? 83 Millionen Platzverweise aussprechen? Das ist doch völlig an der Realität vorbei.

Ich weiß, Appelle an die Vernunft sind momentan nicht immer Mittel der Wahl - und sie kommen bei den gar nicht Denkenden auch gar nicht (mehr) an. Aber sie sollten beim hochexplosiven Thema Feuerwerk doch ausreichen. Die Frage ist doch: Was trägt ein Silvester-Feuerwerk zum Infektionsgeschehen bei? Erstmal gar nichts! Halten sich die Menschen an Abstände und alle am Silvesterabend geltenden Vorgaben, begünstigt niemand das Weiterverbreiten des Virus!

Wir sind uns doch wohl alle einig: 2020 ist zum in die Tonne kloppen, die Vorweihnachtszeit mit Kontaktbeschränkungen schon düster genug. Lassen wir uns zumindest den Silvesterabend und die Hoffnung auf ein besseres 2021 nicht verderben!