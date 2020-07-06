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Montag, 06.07.2020 - 13:00
3 min

Film und Diskussion über Parkhaus-Neubau auf dem Wetzlarer Domplatz

150 Wetzlarer treffen sich zum Open-Air-Kinoabend der Bürgerinitiative "Lebenswerte Altstadt" auf dem Domplatz. Das geplante Parkhaus in der Goethestraße will die BI verhindern.

Von Lothar Rühl
150 Besucher schauen den Film von Harald Minde zum geplanten Parkhaus. Foto: Lothar Rühl

150 Besucher schauen den Film von Harald Minde zum geplanten Parkhaus. Foto: Lothar Rühl

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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