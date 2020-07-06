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Montag, 06.07.2020 - 19:00
3 min

Film und Diskussion über Parkhaus-Neubau

150 Wetzlarer haben sich zum Open-Air-Kinoabend der Bürgerinitiative "Lebenswerte Altstadt" auf dem Domplatz getroffen. Die BI will das Parkhaus in der Goethestraße verhindern.

Von Lothar Rühl
150 Besucher schauen den Film von Harald Minde zum geplanten Parkhaus. Foto: Lothar Rühl

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Fotos
150 Besucher schauen den Film von Harald Minde zum geplanten Parkhaus. Foto: Lothar Rühl

150 Besucher schauen den Film von Harald Minde zum geplanten Parkhaus. Foto: Lothar Rühl

Jutta Streitzig bringt aus Protest gegen das geplante Parkhaus eine rote Schleife am Gebüsch zwischen Rosengärtchen und Kita-Gelände an. Foto: Lothar Rühl

Jutta Streitzig bringt aus Protest gegen das geplante Parkhaus eine rote Schleife am Gebüsch zwischen Rosengärtchen und Kita-Gelände an. Foto: Lothar Rühl

Filmautor Harald Minde und Joachim Schäfer begrüßen das Publikum. Foto: Lothar Rühl

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 06.07.2020 um 13:00 Uhr publiziert.
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