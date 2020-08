Filme schauen unter freiem Himmel

Die Komödie "Das perfekte Geheimnis" unterhält die Besucher am Donnerstagabend im Rosengärtchen. Foto: Christoph Drewitz.

Wetzlar. Hand aufs Herz: Hat Ihr Partner Zugriff auf Ihr Handy? Kennt er alle Kontakte, Nachrichten und Fotos? Die Hauptfiguren in "Das perfekte Geheimnis" haben, was das angeht, einiges vor ihrem oder ihrer Liebsten zu verbergen. An einem gemütlichen Abend mit Freunden gerät so manche Sünde ans Tageslicht, als eingehende Anrufe oder Nachrichten vor allen Gästen verlesen oder angenommen werden. Für viele Lacher sorgte die deutsche Komödie am Donnerstagabend im Rosengärtchen Wetzlar.

Der Kinofilm mit renommierten deutschen Schauspielern wie Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz, Frederik Lau oder Karoline Herfurth wurde in einem ausverkauften Rosengärtchen gezeigt. 250 Zuschauer lachten und litten mit den Paaren. "Das perfekte Geheimnis" war die erste von drei Vorstellungen des Sommerkinos im Rosengärtchen. Eine Leinwand auf der Freilichtbühne sorgt für ein Freiluft-Kinoerlebnis.

Die "Känguru-Chroniken" waren am Freitagabend zu sehen, ebenfalls ausverkauft. Tickets sind noch für die Freilicht-Vorführung des Oscarpreisträgers "Joker" mit Joaquin Phoenix heute Abend buchbar. Beginn der Vorstellung ist um 21 Uhr.