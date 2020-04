Filmreife Ermittlungen in Mittelhessen: Pistolen, Unfall und ein Toter

Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz nimmt für die Polizei in Wetzlar und Münzenberg spektakuläre Wendungen. Symbolfoto: S. Zitzmann/Fotolia

WETZLAR/MÜNZENBERG - Ermittlungsarbeiten wie in einem Krimi: Die Gießener Polizei hat wegen möglicher Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. In Wetzlar kommt es zu einem SEK-Einsatz, im Münzenberger Stadtteil Gambach wird ein tatverdächtiger 27-jähriger Türke aus Langgöns in einer Scheune tot aufgefunden.

Doch der Reihe nach: In der Nacht zu Dienstag gibt es im Wetzlarer Stadtgebiet einen SEK-Einsatz. Der Verdacht gegen einen 27-jährigen Mann aus Langgöns und einen 39 Jahre alten Polen mit Meldeadresse in Pohlheim: "Illegaler Handel mit Kriegswaffen", teilt Rouven Spieler von der Staatsanwaltschaft Gießen auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Der Staatsanwaltschaft hätten Hinweise vorgelegen, dass die beiden Männer Kriegswaffen von Krefeld aus nach Mittelhessen transportieren wollten. Dass der Zugriff in Wetzlar erfolgt sei, sei eher Zufall, erklärte Spieler. Während das Sondereinsatzkommando den 39-Jährigen festnehmen kann, gelingt dem 27-jährigen Langgönser die Flucht mit einem Auto.

Unfall mit Zivilfahrzeug der Polizei

Die Polizei gibt eine Fahndung heraus: Der Flüchtige wird tags darauf in Gambach entdeckt. Während der Flucht kracht er gegen 2.15 Uhr in der Nacht zu Mittwoch in ein Zivilfahrzeug der Polizei und flüchtet weiter.

Wenig später wird der 27-Jährige, leblos in einer Scheune in Gambach aufgefunden. Trotz erster Reanimationsmaßnahmen der Polizeibeamten und der Rettungskräfte stirbt er.

Die am Dienstag vorgenommene Obduktion habe keine Hinweise auf äußerliche Verletzungen oder ein Fremdverschulden gegeben. Stattdessen fanden sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungs- oder Arzneimitteln und eine kardiologische Vorerkrankung. "Wir warten noch auf das toxikologische Gutachten, was aber wohl erst nach Ostern vorliegen wird", erklärt Spieler von der Staatsanwaltschaft Gießen. Alles deute aber auf einen schicksalhaften Verlauf hin.

In Gambach findet die Polizei eine Maschinenpistole

Weitere Durchsuchungen und Festnahmen im Zuge der Ermittlungen erfolgen am Dienstag und Mittwoch. Noch am frühen Dienstagnachmittag finden Polizisten in der Nähe des Fluchtweges in Gambach eine Maschinenpistole, etwa 300 Schuss Munition und Drogen. Am Mittwoch suchen Beamte der Bereitschaftspolizei nochmals den Bereich ab. Bei Durchsuchungen stößt die Polizei unter anderem auf diverse Betäubungsmittel, zwei Maschinenpistolen, zwei Pistolen und mehrere hundert Schuss Munition unterschiedlichen Kalibers.

Gegen den festgenommen 39-Jährigen aus Pohlheim ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Derzeit liegen der Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf einen irgendwie gearteten extremistischen Hintergrund vor. "Wir gehen derzeit davon aus, dass es darum ging, mit dem illegalen Handel von Kriegswaffen Geld zu verdienen", sagt Spieler.