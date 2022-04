Florian Langner an der Spitze des magischen Ortszirkels

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Ortszirkel Wetzlar des magischen Zirkels von Deutschland hat in seiner jüngsten Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Ortszirkelleiter ist Florian Langner. Er folgt Udo Engelhardt nach, der vier Jahre lang an der Vereinsspitze stand und nun als stellvertretender Vorsitzender dem Vorstand erhalten bleibt. Die Kassenführung übernimmt Eberhard Pfaff.

Das neue Führungsteam bedankt sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Sylvia Engelhardt und Benjamin Fritz, die beide aus privaten Gründen nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung standen, für ihr Engagement.

Der Ortszirkel Wetzlar schloss sich, damals noch als Zaubererstammtisch organisiert, 2008 dem magischen Zirkel von Deutschland an. Bei den monatlichen Zirkelabenden, die seit Anfang des Jahres 2022 in der Honigmühle in Nauborn stattfinden, tauschen sich die Zauberkünstler über neue und klassische Kunststücke aus und präsentieren sich gegenseitig neue Routinen. In unregelmäßigen Abständen werden auch Seminare mit national oder international bekannten Zauberern als Referenten veranstaltet.

In der Zeit der Pandemie mussten viele Treffen ausfallen. Besonders hart traf es zudem jene Mitglieder, die zumindest teilweise auch beruflich von der Zauberkunst leben.

Seit wieder gemeinsame Treffen möglich sind, wächst der Teilnehmerkreis wieder, und es gibt sogar einige neue Teilnehmer, die Mitglied im Zirkel werden wollen.

Wer sich für die Zauberkunst und den Ortszirkel interessiert, meldet sich bei Florian Langner, Telefon 01 51-21 27 53 96, oder per E-Mail an florian-langner@gmx.de.